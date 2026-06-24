Trzecioligowiec otrzyma "dziką kartę" na grę w Orlen Superlidze Kobiet. Władze potwierdziły!

"Klub Piłka Ręczna Koszalin nie wniósł odwołania od decyzji Komisarza Ligi o nieprzyznaniu licencji na udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2026/2027 w przewidzianym terminie i nie wystąpi w nadchodzącym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej piłki ręcznej kobiet w Polsce" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie Komisarza Ligi z dnia 24 czerwca 2026 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Natalia Pankowska zagra w Lublinie. Obrotowa reprezentacji Polski zawodniczką PGE MKS El-Volt

Tę sytuację, zdaniem portalu "Życie Podkarpackie", wykorzysta JKS San Jarosław. W zakończonym sezonie klub ten występował w I Lidze Kobiet, czyli trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce, gdzie zajął drugie miejsce i nie wywalczył awansu do Ligi Centralnej. Warto dodać, że na tym poziomie grają również zespoły juniorskie oraz drużyny rezerw.

Ekipa z województwa Podkarpackiego ma być faworytem do uzyskania "dzikiej karty" ze względu na znaczącą pomoc miasta. Władze przeznaczyły na seniorski i młodzieżowy sport łącznie 2 mln 600 tys. zł - sekcja piłki ręcznej otrzymała dofinansowanie na poziomie 700 tys. zł.

– Mam taką zasadę, że nie rzucam słów na wiatr. Prędzej czy później udaje się zapowiedzi zrealizować. Pewnego razu odwiedzili mnie prezes Orlen Superligi Piłki Ręcznej, prezes firmy Eurobud i pani trener zespołu piłki ręcznej. Rozmawialiśmy, że jest możliwość gry w najwyższej klasie rozgrywkowej i czy miasto zdecyduje się pomóc w stworzeniu odpowiedniego budżetu. Od razu odpowiedziałem, że tak! Dokładamy się kwotą 700 tysięcy złotych. Pomagać chcemy także na innych płaszczyznach. Dodam, że każdy zespół, szkoła, stowarzyszenie za korzystanie z miejskich obiektów sportowych płaci symboliczną złotówkę za godzinę - powiedział burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.

W gronie potencjalnych klubów, które mogą chcieć ubiegać się o "dziką kartę", wymieniane są drużyny MTS Żory (która przegrała baraż o Superligę), ENEA Piłka Ręczna Poznań (4. miejsce w Lidze Centralnej) oraz TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz, czyli spadkowicz z najwyższej klasy rozgrywkowej. Termin składania ofert Komisarz Ligi wyznaczył na dzień 26 czerwca 2026 roku, przetarg (aukcję) na 29 czerwca 2026 roku.

Poza wycofaniem się szóstego zespołu poprzedniego sezonu Orlen Superligi Kobiet, władze ligi przekazały także rozstrzygnięcia względem przedostatniej drużyny, Sośnicy Gliwice.

"W dniu 24 czerwca 2026 roku Komisarz Ligi rozpatrzył odwołanie Klubu Sośnica Gliwice od decyzji o nieprzyznaniu licencji na udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2026/2027. Po analizie odwołania wraz z dostarczonymi dokumentami, Komisarz Ligi przyznał Klubowi Sośnica Gliwice warunkową licencję na udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2026/2027. Licencja została objęta nadzorem finansowym. Zgodnie z decyzją nadzorczą Komisarza Ligi z dnia 19 listopada 2025 roku Klub Sośnica Gliwice rozpocznie rozgrywki ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2026/2027 z 6. punktami ujemnymi" - napisano na oficjalnej stronie ligi.