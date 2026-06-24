Trzęsienie ziemi w Widzewie Łódź! Pion sportowy wylatuje, jest nowy szef

"Widzew Łódź rozpoczyna reorganizację Pionu Sportowego" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Podano, że zakończona została współpraca z Dariuszem Adamczukiem, pełniącym funkcję pełnomocnika zarządu ds. sportu, Piotrem Burlikowskim, dyrektorem ds. pionu Sportowego, a także Sławomirem Rafałowiczem, koordynatorem ds. rekrutacji.

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- Dziękuję Dariuszowi, Piotrowi i Sławomirowi za codzienne zaangażowanie i pracę dla Widzewa. Jesteśmy obecnie na finiszu budowy nowej struktury Pionu Sportowego - powiedział Robert Dobrzycki, właściciel i prezes Widzewa Łódź.

Niedługo trzeba było czekać na konkrety. Widzew ogłosił w środę, że od 10 sierpnia Łukasz Masłowski będzie pełnił funkcję Dyrektora Pionu Sportowego. Do klubu dołączyli także: nowy dyrektor sportowy Artur Płatek oraz dyrektor ds. scoutingu i rekrutacji Piotr Kosiorowski.

- Widzew to Klub o wyjątkowej historii i ogromnych ambicjach. Obejmuję tę funkcję z pełną świadomością odpowiedzialności, jaka się z nią wiąże. Naszym celem będzie stworzenie sprawnie funkcjonującego Pionu Sportowego, opartego na jasno określonych procesach i skutecznej współpracy. Chcemy budować drużynę, która będzie rozwijać się w sposób przemyślany i konsekwentny, realizując cele sportowe zarówno w najbliższym sezonie, jak i w kolejnych latach - oznajmił Masłowski.

Satysfakcji nie kryje również prezes Dobrzycki.

- Budujemy Pion Sportowy oparty na doświadczeniu, odpowiedzialności i jasno określonych kompetencjach. Do Widzewa dołączają osoby, które przez lata udowodniły swoją wartość w klubach Ekstraklasy i na rynku piłkarskim. Wierzymy, że ich wiedza i umiejętności pozwolą nam skutecznie realizować długofalową strategię rozwoju sportowego klubu - stwierdził.

- Jednocześnie chcemy rozwijać nowoczesny model zarządzania, w którym istotną rolę będzie odgrywać przejrzysta polityka wynagradzania, w większym stopniu powiązana z realizacją celów i osiąganymi wynikami - dodał.

HP, Polsat Sport