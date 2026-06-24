Uroczyste podsumowanie sezonu 2025/2026. Za nami Gala ORLEN Basket Ligi

Zakończony dosłownie kilka dni temu sezon 2025/2026 w ORLEN Basket Lidze należał do wyjątkowo zaciętych. O losach mistrzostwa Polski wśród mężczyzn decydowała siedmiomeczowa seria pomiędzy Legią Warszawa a ORLEN Zastalem Zielona Góra, wygrana 4-3 przez ekipę ze stolicy.

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Emocji nie brakowało również u kobiet. Na tron po trzyletniej przerwie powróciły koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin, które po pokonaniu w finale poznańskiej Enea AZS Politechniki wywalczyły drugi w historii złoty medal ORLEN Basket Ligi Kobiet.

Nic więc dziwnego, że to właśnie do tych klubów trafiło najwięcej wyróżnień za zakończony sezon. Najlepszą zawodniczką ORLEN Basket Ligi Kobiet została Markeisha Gatling, najlepszą polską zawodniczką - Kamila Borkowska (obie Lotto AZS UMCS Lublin), a najlepszą młodą zawodniczką - Maria Burliga (MB Zagłębie Sosnowiec). Statuetka dla najlepszego trenera ORLEN Basket Ligi Kobiet powędrowała zaś do szkoleniowca Enea AZS Politechniki Poznań, Wojciecha Szawarskiego.

Wśród mężczyzn najlepszym zawodnikiem sezonu został lider Legii Warszawa, Andrzej Pluta, który - naturalnie - odebrał również statuetkę dla najlepszego polskiego gracza Orlen Basket Ligi, najlepszym młodym zawodnikiem został Jakub Szumert z ORLEN Zastalu Zielona Góra, a najlepszym trenerem - Heiko Rannula z Legii.

Podczas gali doceniono również sponsorów i patronów medialnych, którzy przyczyniają się do wzmacniania i popularyzowania polskiego basketu. Wśród wyróżnionych nie zabrakło oczywiście Telewizji Polsat, w której można śledzić transmisje meczów ORLEN Basket Ligi.

Pełna lista nagrodzonych podczas Gali ORLEN Basket Ligi za sezon 2025/2026:

- MVP sezonu ORLEN Basket Ligi: Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

- Najlepszy polski zawodnik ORLEN Basket Ligi: Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

- Najlepszy młody zawodnik ORLEN Basket Ligi: Jakub Szumert (ORLEN Zastal Zielona Góra)

- Najlepszy trener ORLEN Basket Ligi: Heiko Rannula (Legia Warszawa)

- MVP sezonu ORLEN Basket Ligi Kobiet: Markeisha Gatling (Lotto AZS UMCS Lublin)

- Najlepsza polska zawodniczka ORLEN Basket Ligi Kobiet: Kamila Borkowska (Lotto AZS UMCS Lublin)

- Najlepsza młoda zawodniczka ORLEN Basket Ligi Kobiet: Maria Burliga (MB Zagłębie Sosnowiec)

- Najlepszy trener ORLEN Basket Ligi Kobiet: Wojciech Szawarski (Enea AZS Politechnika Poznań)

- Najbardziej medialny klub ORLEN Basket Ligi: Legia Warszawa

- Najlepsza akcja prospołeczna ORLEN Basket Ligi: AMW Arka Gdynia za akcję "AMW Arka dla jaj"

- Najbardziej medialny klub ORLEN Basket Ligi Kobiet: KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski

Wyróżnienia dla sponsorów i partnerów:

- Miasto Katowice

- Miasto Warszawa

- ORLEN SA

- Bank Pekao SA

- Suzuki Motor Poland Sp. z o.o

- Telewizja Polsat Sp. z o.o.

- Miasto Sosnowiec

- OTCF SA, właściciel marki 4F

- Morwa Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor marki Aerowatch w Polsce

- One Rent Sp. z o.o., wypożyczalnia samochodów

- AM GROUP, właściciel marki Solano

- Centrum Medyczne Enel Med SA

ORLEN Basket Liga 2025/2026:

1. Legia Warszawa

2. ORLEN Zastal Zielona Góra

3. Dziki Warszawa



ORLEN Basket Liga Kobiet 2025/2026:

1. AZS UMCS Lublin

2. Enea AZS Politechnika Poznań

3. KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski