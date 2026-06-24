Walkower w meczu polskiego tenisisty! Niespodziewane rozstrzygnięcie
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson skorzystali na walkowerze od rywali i awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne.
Do zaplanowanego na środowe popołudnie meczu z Polakiem i Brytyjczykiem nie przystąpili Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli, którzy w 1. rundzie wyeliminowali najwyżej rozstawionych i broniących tytułu reprezentantów gospodarzy Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.
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O awans do finału Zieliński i Johnson zagrają z rozstawionymi z numerem czwartym Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem.
Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju w Eastbourne.
Wynik ćwierćfinału:
Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Juan Manuel Cerundolo, Camilo Ugo Carabelli (obaj Argentyna) walkower.Przejdź na Polsatsport.pl