Walkower w meczu polskiego tenisisty! Niespodziewane rozstrzygnięcie

Do zaplanowanego na środowe popołudnie meczu z Polakiem i Brytyjczykiem nie przystąpili Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli, którzy w 1. rundzie wyeliminowali najwyżej rozstawionych i broniących tytułu reprezentantów gospodarzy Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

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O awans do finału Zieliński i Johnson zagrają z rozstawionymi z numerem czwartym Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem.

Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju w Eastbourne.

Wynik ćwierćfinału:

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Juan Manuel Cerundolo, Camilo Ugo Carabelli (obaj Argentyna) walkower.

BS, PAP