Walkower w meczu polskiego tenisisty! Niespodziewane rozstrzygnięcie

Tenis

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson skorzystali na walkowerze od rywali i awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne.

Walkower w meczu polskiego tenisisty! Niespodziewane rozstrzygnięcie
fot. PAP
Jan Zieliński

Do zaplanowanego na środowe popołudnie meczu z Polakiem i Brytyjczykiem nie przystąpili Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli, którzy w 1. rundzie wyeliminowali najwyżej rozstawionych i broniących tytułu reprezentantów gospodarzy Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

 

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O awans do finału Zieliński i Johnson zagrają z rozstawionymi z numerem czwartym Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem.

 

Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju w Eastbourne.

 

Wynik ćwierćfinału:

 

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Juan Manuel Cerundolo, Camilo Ugo Carabelli (obaj Argentyna) walkower. 

BS, PAP
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JAN ZIELIŃSKITENISTURNIEJE ATP I WTA
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