Ważny komunikat Asseco Resovii! Jest decyzja w sprawie czołowego siatkarza

Karol Butryn (rocznik 1993) swą przygodę z siatkówką rozpoczął w drużynie Cisów Nałęczów. Później trafił do Avii Świdnik, a następnie do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą w 2013 roku wywalczył brązowy medal rozgrywek Młodej Ligi. Później grał w UKS Strzelce Opolskie, KPS Siedlce (2014-15) i GKS Katowice (2015-19), w barwach którego zadebiutował w PlusLidze.

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Z Katowic przeniósł się do Cerrad Enea Czarnych Radom (2019-20), a następnie zanotował swój pierwszy sezon w Asseco Resovii (2020-21). Kolejne dwa lata spędził w Indykpolu AZS Olsztyn (2021-23), a następne - w Aluron CMC Warcie Zawiercie (2023-25). W 2025 roku po raz drugi w karierze został siatkarzem klubu z Rzeszowa.

Butryn rozegrał już dziesięć sezonów w PlusLidze. Wystąpił w 309 meczach, w których zdobył łącznie 4960 punktów. Z klubem z Zawiercia dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski, sięgnął również po Puchar Polski (2024) oraz Superpuchar. Jego indywidualny rekord punktowy to 36 oczek wywalczonych dla GKS w meczu z Espadonem Szczecin w lutym 2017 roku.

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W poprzednim sezonie zagrał w 34 meczach i zdobył 463 punkty. Asseco Resovia zakończyła rozgrywki PlusLigi na czwartym miejscu.

"Karol Butryn nigdzie się nie wybiera" – napisał rzeszowski klub w krótkim komunikacie.