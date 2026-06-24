Wielki powrót w klubie PlusLigi! "Dał się już poznać z jak najlepszej strony"

Jakub Szymański (rocznik 1998) gra na pozycji przyjmującego. W początkach swej kariery grał w SMS PZPS Spała i MOS Wola Warszawa. W PlusLidze reprezentował barwy klubów: Dafi Społem Kielce (2017-19) i GKS Katowice (2019-23). W listopadzie 2023, w trakcie sezonu, trafił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która miała wówczas spore kłopoty kadrowe z powodu kontuzji zawodników.

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W drużynie z Kędzierzyna-Koźla grał przez trzy sezony i wystąpił w 65 meczach. Szymański rozegrał już łącznie osiem sezonów w PlusLidze, zagrał w 151 spotkaniach i zdobył 1155 punktów.

Przyjmujący ma również doświadczenie reprezentacyjne. Został powołany do kadry przez trenera Nikolę Grbicia w 2022 roku. Oficjalny debiut zaliczył rok później, na turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w Nagoi.

– Chcemy, by GKS prezentował się w rozgrywkach PlusLigi z jak najlepszej strony. W związku z tym postanowiliśmy, by nasze przyjęcie wzmocnił zawodnik ograny na tym poziomie, o uznanym już dorobku i klasie sportowej. Na dodatek zależało nam, by był to siatkarz wyróżniający się charakterem i walecznością, bo chcemy nawiązywać do najlepszych czasów GKS-u w PlusLidze. Jakub Szymański idealnie spełnia te kryteria. To siatkarz, który dał się już w Katowicach poznać z jak najlepszej strony. Z radością witamy go ponownie w GKS-ie. Mam nadzieję, że jego występy w barwach naszego klubu będą sprawiały frajdę fanom w Arenie Katowice – powiedział dyrektor sekcji siatkówki GKS Jakub Bochenek.

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