Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.

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Po zwycięstwie nad Szwajcarką Susan Bandecchi (6:1, 6:3) w pierwszej rundzie kwalifikacji, Kawa poznała kolejną rywalkę. Na drodze zawodniczki pochodzącej z Krynicy-Zdroju stanie teraz Lucrezia Stefanini. Aby awansować do głównej drabinki Wimbledonu, Polka musi wygrać jeszcze dwa spotkania.

33-latka zajmuje obecnie 121. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Włoszka plasuje się na 163. pozycji.

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą dotychczas tylko raz. W 2023 roku podczas turnieju w Monastyrze górą była Stefanini, która wygrała przekonująco 6:4, 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Lucrezia Stefanini na Polsatsport.pl.

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Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport