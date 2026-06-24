WTA Eastbourne: Jelena Ostapenko - Panna Udvardy. Relacja live i wynik na żywo

Ostapenko udanie rozpoczęła zmagania w turnieju w Eastbourne. W pierwszym meczu pewnie pokonała Francescę Jones 6:2, 6:2 i awansowała do kolejnego etapu.

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Panna Udvardy przystąpiła do środowego spotkania dużo bardziej wypoczęta. Węgierka wygrała w pierwszym starciu z rodaczką Anną Bondar 7:6 (4), 3:2.

Zwyciężczyni tego meczu w kolejnej rundzie zagra z wygraną pary Zeynep Sonmez - Sara Bejlek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Udvardy na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport