WTA Eastbourne: Jelena Ostapenko - Panna Udvardy. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Ostapenko - Panna Udvardy to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Eastbourne. Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Udvardy na Polsatsport.pl.
Ostapenko udanie rozpoczęła zmagania w turnieju w Eastbourne. W pierwszym meczu pewnie pokonała Francescę Jones 6:2, 6:2 i awansowała do kolejnego etapu.
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Panna Udvardy przystąpiła do środowego spotkania dużo bardziej wypoczęta. Węgierka wygrała w pierwszym starciu z rodaczką Anną Bondar 7:6 (4), 3:2.
Zwyciężczyni tego meczu w kolejnej rundzie zagra z wygraną pary Zeynep Sonmez - Sara Bejlek.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Udvardy na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl