WTA Eastbourne: Jelena Ostapenko - Panna Udvardy. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Ostapenko - Panna Udvardy to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Eastbourne. Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Udvardy na Polsatsport.pl.

Ostapenko udanie rozpoczęła zmagania w turnieju w Eastbourne. W pierwszym meczu pewnie pokonała Francescę Jones 6:2, 6:2 i awansowała do kolejnego etapu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalny powrót Andriejewej na kort! Rosjanka była bezradna

 

Panna Udvardy przystąpiła do środowego spotkania dużo bardziej wypoczęta. Węgierka wygrała w pierwszym starciu z rodaczką Anną Bondar 7:6 (4), 3:2. 

 

Zwyciężczyni tego meczu w kolejnej rundzie zagra z wygraną pary Zeynep Sonmez - Sara Bejlek.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Udvardy na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FRANCESCA JONESJELENA OSTAPENKOTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 