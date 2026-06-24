WTA w Bad Homburg: Mirra Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Mirra Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa to mecz drugiej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Bad Homburg. Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

Andriejewa jest obecnie w wyśmienitej formie. Ostatnim rozegranym przez 19-latkę meczem był finał Roland Garros. Rosjanka sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale rewelację paryskiej rywalizacji i naszą rodaczkę - Maję Chwalińską.

 

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Dla Andriejewej nadchodzący pojedynek będzie pierwszym meczem podczas imprezy w Niemczech. Rosjanka otrzymała bowiem od organizatorów "wolny los", co oznacza, że rozpoczyna zmagania od drugiej rundy.

 

Jej przeciwniczką będzie Aleksandrowa. Plasująca się na 19. miejscu w rankingu WTA zawodniczka rozegrała już swój premierowy mecz w Bad Homburg. Jej wyższość musiała uznać Ann Li.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport
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JEKATIERINA ALEKSANDROWAMIRRA ANDRIEJEWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W BAD HOMBURG

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