Zagrają w Europie! Słynny polski klub siatkarski wraca do międzynarodowej rywalizacji

Piąte miejsce wywalczone w sezonie 2025/26 oznacza, że PGE GiEK Skra Bełchatów uzyskała prawo do występów w europejskich pucharach. Klub potwierdził, że skorzysta z tej szansy i zaprezentuje się w międzynarodowych rozgrywkach.

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Będzie to pierwszy występ bełchatowian w europejskich rozgrywkach od 2023 roku. Wówczas dotarli do półfinału Pucharu CEV, w którym przegrali z Valsa Group Modena. W przeszłości Skra biła się o najwyższe lokaty w Lidze Mistrzów, sięgając po srebrny (2012) oraz brązowe medale (2008, 2010, 2019); trzykrotnie była gospodarzem turnieju finałowego.

– Powrót do europejskich pucharów to dla naszego klubu bardzo ważny moment i jednocześnie potwierdzenie, że obrany przed sezonem kierunek był właściwy. Wywalczyliśmy awans do rozgrywek międzynarodowych na boisku, ciężką pracą całego zespołu, sztabu i wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie klubu. Doskonale wiemy, jak wielką wartość mają europejskie puchary dla naszych kibiców, partnerów i całej siatkarskiej społeczności związanej z PGE GiEK Skrą. Dlatego chcę oficjalnie potwierdzić, że zagramy w nich – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

– Chcemy godnie reprezentować Bełchatów i polską siatkówkę na arenie międzynarodowej oraz pisać kolejne rozdziały pięknej historii naszego klubu. Przed nami nowe wyzwania, ale również ogromna motywacja, by ponownie rywalizować z najlepszymi drużynami Europy – dodał.

RM, Polsat Sport, skra.pl