41 lat i wciąż na szczycie. Były szef kuchni Cristiano Ronaldo zdradził, co gwiazda je każdego dnia

Dieta Ronaldo od lat uchodzi za przykład żelaznej dyscypliny i konsekwencji. Portugalski napastnik unika wysoko przetworzonej żywności, cukru i alkoholu, a podstawę jego jadłospisu stanowią świeże, naturalne składniki.

Taki styl odżywiania pomaga mu utrzymać wysoką wydolność, sprawną regenerację i formę, która pozwala rywalizować z młodszymi zawodnikami na najwyższym poziomie. Potwierdza to również podczas mundialu 2026, szóstego w swojej karierze.

Jak wygląda śniadanie Cristiano Ronaldo?



Cristiano Ronaldo dzień rozpoczyna od konkretnych i kalorycznych posiłków bogatych w zdrowe tłuszcze. Często jego pierwszym wyborem jest awokado dostarczające energii, powodujące uczucie sytości oraz korzystnie oddziałujące na układ krążenia.

W typowym śniadaniu portugalskiego gwiazdora nie brakuje też jajek będących źródłem białka budującego mięśnie. Na koniec czarna kawa bez cukru, ponieważ kofeina jest dobrym stymulantem przed treningiem.

Warzywa, chude mięso i ryby jako podstawowe składniki obiadu



W rozmowie z Covers Giorgio Barone wskazuje, że obiad Portugalczyka zazwyczaj składa się z warzyw, kurczaka i ryb. To one dostarczają organizmowi sportowca niezbędnych białka, witamin i zdrowych tłuszczów. Zamiast białego ryżu Ronaldo wybiera czarny lub czerwony, ze względu na niższą zawartość skrobi.

Wieczorne rytuały jedzeniowe Cristiano Ronaldo



Przez cały dzień Ronaldo stawia na świeże i jakościowe produkty. Nie inaczej jest na kolację. Wieczorem najczęściej są to ryby lub mięso wołowe w formie steku z solidną porcją warzyw. Kluczowa zasada to jedzenie możliwie wcześnie. Jak podkreśla Barone: "Cristiano jadł bardzo wcześnie wieczorem, bo człowiek źle śpi z pełnym żołądkiem. To najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć".

Co ciekawe, przed samym meczem Ronaldo nie jadł w ogóle nic.

Co znajduje się na czarnej liście Cristiano Ronaldo?



Wraz z rosnącą świadomością oraz obserwacją reakcji organizmu legendarny Portugalczyk eliminował ze swojej diety kolejne produkty. Barone potwierdza, że obecnie na czarnej liście zawodnika znajdują się m.in. nabiał, makaron i chleb.

"Jeśli potrzebuje węglowodanów, dostarczają mu je warzywa, więc nie potrzebuje niczego, co jest zrobione z mąki" - tłumaczy. W efekcie trzydziestosześciokrotny król strzelców ligi portugalskiej jest lżejszy i sprawniejszy na boisku.

Zbliżając się do 42. urodzin, CR7 wciąż imponuje dynamiką oraz skutecznością. W najlepszych meczach w 2026 roku osiągał blisko 34 km/h. U szczytu formy fizycznej było to nawet 38 km/h. Dzięki rygorystycznej diecie i indywidualnym planom treningowym gwiazdor utrzymuje świetną formę oraz skutecznie obniża swój wiek biologiczny.

Źródło - https://www.covers.com/world-cup/exclusive-interview-giorgio-barone-on-cristiano-ronaldo

Polsat Sport, Covers.com