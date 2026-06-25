Afera przed meczem sędziowanym przez Marciniaka. Gwiazdor niewpuszczony do samolotu

Irańczycy podczas mundialu są zmuszeni do wyjeżdżania z USA po meczach tam rozgrywanych. Trzecie spotkanie drużyna z Azji ma zagrać w nocy z piątku na sobotę w Seattle. Na dwa dni przed starciem z Egiptem, które sędziować będzie Szymon Marciniak, irańska kadra znowu wybrała się w lot do Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny podróży towarzyszyły kłopoty. Mehdi Taremi oraz asystent trenera, Saeed Alhoei nie zostali bowiem wpuszczeni na pokład samolotu.

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Wszystko przez amerykańskie służby, które zablokowały taką możliwość gwiazdorowi Iranu oraz członkowi sztabu. Dopiero po szybkiej interwencji, Taremi i Alhoei weszli do samolotu. Lot został jednak opóźniony o 25 minut.

To nie jedyny temat, o którym mówi się przed meczem Iranu z Egiptem. Już przed rozpoczęciem turnieju wiadomo było, że spotkaniu trzeciej kolejki w Seattle miały towarzyszyć uroczystości związane z tzw. "Pride Matchday". To inicjatywa FIFA, z którą nic wspólnego nie chcą mieć zarówno Irańczycy, jak i Egipcjanie.

Irańska federacja oficjalnie naciska na FIFA, by na stadionie w Seattle nie było żadnych symboli powiązanych ze społeczością LGBTQ+. "Według nas żadne ceremonie ani działania promocyjne związane z ruchem nie powinny odbywać się wewnątrz stadionu ani jako część meczu. Uważamy, że FIFA powinna brać pod uwagę poglądy i drużyn" - czytamy w komunikacie.

Problemy Irańczyków zaczęły się na długo przed mistrzostwami. Kilku działaczy tamtejszej federacji nie otrzymało wiz amerykańskich i musiało zostać w kraju, a kadra w ostatniej praktycznie chwili zmieniła swój ośrodek pobytowy, przenosząc go do Tijuany w Meksyku. Z kolei przed pierwszym spotkaniem w mundialu z Nową Zelandią (2:2) w Inglewood pod Los Angeles wpuszczono ekipę do Stanów Zjednoczonych jeden dzień przed meczem, a federacja wnioskowała o dwa.

Selekcjoner reprezentacji Iranu Amir Ghalenoei po pierwszym spotkaniu ocenił, że jego zespół jest najgorzej traktowany spośród wszystkich uczestników mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a po końcowym gwizdku ekipa dostała nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu Stanów Zjednoczonych.

psl, Polsat Sport