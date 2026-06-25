ATP w Eastbourne: Zieliński/Johnson - Nys/Roger-Vasselin. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński przygotowuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalizacja w Londynie ruszy już 29 czerwca.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak gotowy na Wimbledon. "Mogę zwyciężać z najlepszymi"

Obecnie Zieliński bierze udział w turnieju ATP 250 w Eastbourne. Jego partnerem jest Luke Johnson.

Polsko-brytyjski duet jest już w najlepszej czwórce. W walce o wielki finał jego rywalami są Monakijczyk Hugo Nys i Francuz Edouard Roger-Vasselin.

Warto wspomnieć, że Nys to deblowy partner Zielińskiego z przeszłości. Wspólnie zdobyli cztery tytuły w głównym cyklu czy dotarli do finału wielkoszlemowego Australian Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin na Polsatsport.pl.

Polsat Sport