Blamaż! Napastnik nie trafił do siatki na mundialu i skończył karierę

30-letni napastnik nie strzelił gola w turnieju rozgrywanym w Ameryce Północnej. Mecze z Koreą i RPA rozpoczął w pierwszym składzie, a w starciu z Meksykiem wszedł na boisko w 64. minucie.

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„Moja kariera reprezentacyjna kończy się dzisiaj” – napisał na Instagramie Schick, który zadebiutował w kadrze w 2016 roku. W drużynie narodowej rozegrał 56 meczów i zdobył 26 bramek. Z pięcioma golami wraz z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo był królem strzelców Euro 2020.

Schick do 2016 roku był piłkarzem Sparty Praga, z którą zdobył mistrzostwo i Puchar Czech. Później występował Sampdorii Genua i AS Roma. W sezonie 2019/20 był wypożyczony do RB Lipsk.

Od sześciu lat jest zawodnikiem Bayeru Leverkusen i stał się legendą niemieckiego klubu. Rozegrał w nim 210 meczów, strzelając 103 gole i notując 16 asyst. W samej Bundeslidze zdobył 90 bramek. Był ważną częścią drużyny trenera Xabiego Alonso, która w sezonie 2023/24 wywalczyła mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec oraz doszła do finału Ligi Europy.

MS, PAP