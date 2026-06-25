Bohater MŚ wyrzucony z reprezentacji! Stanowcza decyzja Związku

Haukeland był jednym z głównych architektów sensacyjnego podium "Niedźwiedzi Polarnych" na rozgrywanych w Szwajcarii mistrzostwach. Norweg w ośmiu spotkaniach bronił ze skutecznością na poziomie 93,8 proc., puszczając średnio zaledwie 1,74 gola na mecz i to w dużej mierze dzięki niemu Skandynawowie stanęli po raz pierwszy w swojej historii na podium MŚ Elity, ogrywając w meczu o brąz naszpikowaną gwiazdami NHL Kanadę. Ponadto organizatorzy wybrali go najlepszym bramkarzem imprezy.

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Niespełna miesiąc po turnieju życia 31-latek został jednak... wyrzucony z reprezentacji. Wszystko przez decyzję samego Henrika Haukelanda, który podpisał kontrakt z grającym w KHL rosyjskim klubem Traktor Czelabińsk.

- Norweska Federacja Hokeja na Lodzie postanowiła, że zawodnicy, związani z rosyjskimi drużynami i ligą KHL nie będą mogli występować w drużynie narodowej. Drzwi do kadry będą dla Henrika Haukelanda zamknięte dopóty, dopóki będzie grał w tamtejszych klubach - powiedział Patrick Thoresen, menadżer generalny hokejowej reprezentacji Norwegii.

Podobne zasady obowiązują również w innych kadrach, choć w ostatnim czasie niektóre Związki zaczynają się z nich wyłamywać. Przykładem może być choćby Słowacja, która zniosła nałożony wcześniej zakaz dla graczy z KHL i zawodnicy, którzy grają na co dzień w Rosji lub na Białorusi znów mogą występować w reprezentacji.