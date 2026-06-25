Burza po zawieszeniu mistrzyni wielkoszlemowej! "Hańba"

Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Marketa Vondrousova, została zawieszona na cztery lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).

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Zawodniczka tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami 3 grudnia ubiegłego roku, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania. Jej argumenty nie zostały jednak uznane - nałożono na nią maksymalną karę czterech lat zawieszenia.

Do sprawy odniosła się Ajla Tomljanovic. Australijska tenisistka wypowiedziała się w mocnych słowach na temat sposobu przeprowadzania kontroli antydopingowych.

- Nie czułabym się komfortowo, gdybym mieszkała sama i ktoś przychodził do mnie o ósmej rano czy o jakiejkolwiek innej porze. Ogólnie rzecz biorąc, dobre doświadczenia z tymi ludźmi mogę policzyć na palcach jednej ręki. Mam wrażenie, że oni zawsze próbują cię przyłapać. Nie są zbyt mili - stwierdziła dwukrotna ćwierćfinalistka Wimbledonu w rozmowie z "The Guardian".

Tomljanovic stanęła po stronie Vondrousovej.

- To, co spotkało Marketę, jest hańbą. To naprawdę smutne, że jesteśmy częścią sportu, w którym - moim zdaniem - traktowanie nie jest równe. Do równości przecież dążymy. To po prostu niedorzeczne - oceniła.

Vondrousova nie odwołała się jeszcze oficjalnie od wyroku. Tomljanovic liczy, że Czeszka to zrobi.

- Mam nadzieję, że się odwoła. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, ale nigdy nie jest dobrze, gdy pierwsza decyzja oznacza czteroletnią dyskwalifikację. Uważam po prostu, że cała ITIA jest bardzo arogancka. Odnosi się wręcz wrażenie, że chcą cię dopaść, nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego - skwitowała.

Tym samym podczas zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu Vondrousova nie nawiąże do swojego sukcesu z 2023 roku. Tomljanovic natomiast powalczy o kolejny dobry występ.

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