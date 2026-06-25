Sześć goli w Atlancie! Kolejna reprezentacja pożegnała się z mundialem

Początek meczu miał dość niespodziewany przebieg, ponieważ Haiti wyszło na prowadzenie już po 10 minutach gry. Lenny Joseph otrzymał świetne podanie od Jeana-Kevina Duverne'a z prawej strony boiska i uderzeniem piętą, przy niefortunnej interwencji bramkarza, skierował piłkę do siatki. Jak się później okazało, trafienie zostało ostatecznie zapisane jako gol samobójczy Yassine'a Bounou.

Chwilę później podopieczni Mohameda Ouahbiego mieli dwie doskonałe okazje na szybkie wyrównanie. Najpierw jednak świetnie między słupkami spisał się Johny Placide, a następnie fatalny kiks zaliczył Ismael Saibari.

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Kilka znakomitych interwencji golkipera Haiti uchroniło ten zespół przed utratą prowadzenia, ale w 39. minucie Marokańczycy w końcu przełamali szczelną defensywę rywali. Bilal El Khannouss dośrodkował z lewej strony boiska, futbolówka odbiła się od obrońcy, po czym świetnym refleksem błysnął Placide. Na jego nieszczęście zablokowane uderzenie spadło wprost pod nogi Hakimiego, który z bliska dobił je do pustej bramki.

Tuż przed przerwą kibice oglądali kolejną wymianę ciosów. Bardzo szybko po stracie gola wyrównującego Wilson Isidor otrzymał zgranie od Duverne'a i potężnie huknął z dystansu, nie dając bramkarzowi szans. Saibari zdołał jednak zrehabilitować się za wcześniej zmarnowaną okazję i, po precyzyjnym podaniu Hakimiego z prawego skrzydła, ponownie wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy.

W drugich 45 minutach tempo spotkania wyraźnie spadło. Mimo dużej przewagi w posiadaniu piłki zespół z Afryki nie był w stanie przełożyć jej na sytuacje podbramkowe. Przy każdej próbie strzału na drodze stawał defensor rywali albo świetnie dysponowany tego dnia bramkarz.

Sygnał do ataku dla reprezentacji Maroka dał dopiero rezerwowy. W 78. minucie spotkania Soufiane Rahimi wykazał się największym sprytem w zamieszaniu po rzucie rożnym i skierował piłkę do siatki zaledwie osiem minut po zameldowaniu się na murawie.

W samej końcówce błąd w defensywie zespołu z Karaibów bezlitośnie wykorzystał kolejny z rezerwowych, Gessime Yassine. Po dobrym podaniu Rahimiego wpakował on piłkę do siatki i ustalił wynik spotkania na 4:2.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Brazylia pokonała Szkocję 3:0. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie C na pierwszym miejscu zakończyli "Canarinhos", wyprzedzając Maroko. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Szkotom, którzy muszą czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansują z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnało się natomiast Haiti.

Maroko - Haiti 4:2 (2:2)

Bramki: Achraf Hakimi 39, Ismael Saibari 45+1, Soufiane Rahimi 78, Gessime Yassine 89 - Yassine Bounou 10 (gol samobójczy), Wilson Isidor 43.

Maroko: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine (83. Noussair Mazraoui) - Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui (83. Samir El Mourabet) - Brahim Diaz (71. Azzedine Ounahi), Ismael Saibari (71. Soufiane Rahimi), Bilal El Khannouss - Ayoub El Kaabi (71. Gessime Yassine).

Haiti: Johny Placide - Jean-Kevin Duverne (80. Carlens Arcus), Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience - Josue Casimir, Danley Jean Jacques (80. Dominique Simon), Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (67. Duckens Nazon) - Wilson Isidor (67. Louicius Deedson), Lenny Joseph (83. Frantzdy Pierrot).

Żółte kartki: Duckens Nazon, Josue Casimir.

Sędziował: Danny Makkelie (Holandia).

ŁO, Polsat Sport