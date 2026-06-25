Chodzenie poprawia myślenie, nastrój i serce. Fizjoterapeuta tłumaczy, ile kroków naprawdę potrzeba

Siedzący tryb życia ogranicza codzienną aktywność mięśni, pogarsza wydolność i może sprzyjać problemom metabolicznym. Organizm potrzebuje regularnego ruchu nie tylko podczas zaplanowanego treningu, ale również w ciągu zwykłego dnia. Spacer jest jedną z najłatwiejszych form takiej aktywności, bo nie wymaga specjalnego sprzętu, karnetu na siłownię ani dużego przygotowania.

Jak ruch pompuje krew do serca i tlen do mózgu?

Spacer to nie tylko spalanie kalorii, ale też wsparcie dla układu krążenia i pracy mózgu.

W badaniu opublikowanym w "Journal of Applied Physiology" sprawdzano, jak 4 godziny siedzenia wpływają na przepływ krwi w mózgu u zdrowych pracowników biurowych. Okazało się, że nieprzerwane siedzenie zmniejszało prędkość przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, natomiast krótkie, regularne przerwy na chodzenie pomagały temu przeciwdziałać.

Aktywność fizyczna jest badana również w kontekście zdrowia mózgu i funkcji poznawczych. Analiza opublikowana w 2022 roku w czasopiśmie "JAMA Neurology” wykazała, że osoby wykonujące około 9800 kroków dziennie miały wyraźnie niższe ryzyko rozwoju demencji. Co istotne, korzystny związek obserwowano także przy mniejszej aktywności: około 3800 kroków dziennie wiązało się z ryzykiem niższym o jedną czwartą.

Korzyści dla serca pokazuje też badanie Uniwersytetu w Sydney. Wynika z niego, że nawet u osób prowadzących siedzący tryb życia ciągły, co najmniej 10-15-minutowy spacer obniża ryzyko zawału i udaru.

"Panuje przekonanie, że specjaliści ds. zdrowia zalecają chodzenie 10 000 kroków dziennie jako cel, ale nie jest to konieczne. Samo dodanie jednego lub dwóch dłuższych spacerów dziennie, każdy trwający co najmniej 10-15 minut w komfortowym, ale stałym tempie, może przynieść znaczące korzyści, szczególnie osobom, które niewiele chodzą" - poinformował w oficjalnym komunikacie Uniwersytetu w Sydney dr Matthew Ahmadi, zastępca dyrektora Mackenzie Wearables Research Hub.

4 do 7 tysięcy kroków w zupełności wystarczy

Liczba 10 tys. kroków dziennie jest prosta i motywująca, ale nie dla każdego będzie realna od razu. Dlatego niższy cel może być lepszym punktem startowym, zwłaszcza dla osób, które przez większość dnia siedzą.

Na taki praktyczny aspekt zwraca uwagę Javier Muñoz w rozmowie z "Men’s Health”, który mówi o chodzeniu jako jednej z najbardziej dostępnych form codziennej aktywności. Przypomina też, że przez znaczną część historii człowieka ruch był naturalnym elementem dnia: towarzyszył zdobywaniu pożywienia, przemieszczaniu się i unikaniu zagrożeń.

Dziś wiele obowiązków wykonuje się przy biurku, dlatego dla wielu osób bardziej osiągalnym zakresem może być od 4 do 7 tys. kroków dziennie.