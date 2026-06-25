Daniel Castellani nie żyje

O śmierci utytułowanego trenera poinformował argentyński związek siatkarski. Castellani zmarł po długiej walce z ciężką chorobą. Zmarł w wieku 65 lat.

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Castellani to trener bardzo dobrze znany polskim kibicom. Pracę w naszym kraju rozpoczął w PGE Skrze Bełchatów (2006–09). To był okres triumfów tego klubu – argentyński szkoleniowiec poprowadził swych podopiecznych do trzech tytułów mistrza Polski, dwóch krajowych Pucharów oraz brązowego medalu Ligi Mistrzów.

Po tych sukcesach został selekcjonerem reprezentacji Polski (2009–10). Wywalczył z drużyną mistrzostwo Europy 2009. Był to pierwszy złoty medal kadry siatkarzy w czempionacie Starego Kontynentu. Castellani musiał jednak odejść po nieudanych MŚ 2010.

W późniejszych latach prowadził jeszcze dwie polskie drużyny: ZAKSA Kędzierzyn Koźle (2012–13) oraz Indykpol AZS Olsztyn (2020–21).

W maju 2021 roku rozwiązał umowę z olsztyńskim klubem i przeniósł się do Fenerbahce. Klub ze Stambułu prowadził wcześniej dwukrotnie – w latach 2011–12 oraz 2013–15.



Castellani pracował też między innymi we włoskiej Perugii czy brazylijskiej ekipie Volei Taubate. W ostatnich latach prowadził grecki Olympiakos oraz reprezentację Argentyny siatkarek.

Wcześniej Castellani był wybitnym siatkarzem. Jako reprezentant Argentyny, której przez lata był kapitanem, sięgnął między innymi po brąz igrzysk olimpijskich w 1988 roku i mistrzostw świata sześć lat wcześniej.

- To był bardzo dobry trener i bardzo dobry człowiek. Służył pomocą jako szkoleniowiec-nauczyciel - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport Damian Dacewicz, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport.

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BS, Polsat Sport