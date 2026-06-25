Emerytura? 59-letni piłkarz nie ma dość. Właśnie przedłużył kontrakt!

„Postanowiłem przedłużyć wyzwanie w Fukushima United FC. Będę kontynuował treningi z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, aby przyczynić się do awansu drużyny (do drugiej ligi)” - oświadczył Miura, cytowany w komunikacie klubu.

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Napastnik, urodzony 26 lutego 1967 roku, ma obchodzić 60. urodziny jako zawodnik Fukushima United, dzięki przedłużeniu kontraktu do 30 czerwca przyszłego roku - dodał klub.

Miura jest uznawany za najstarszego zawodowego piłkarza na świecie i prawdziwym obieżyświatem. Z Japonii wyjechał w wieku 15 lat do Brazylii, gdzie w 1986 roku zadebiutował jako zawodowiec w drużynie Santosu. Po powrocie do ojczyzny zdobył nagrodę MVP inauguracyjnego sezonu J-League w 1993 roku, grając w Verdy Kawasaki. W tym samym roku został pierwszym Japończykiem, który otrzymał tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku.

Został też pierwszym japońskim piłkarzem grającym we włoskiej ekstraklasie - w barwach Genoi (1994/95). Występował również w takich klubach, jak Dinamo Zagrzeb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe, Sydney FC i portugalskie Oliveirense.

Miura w reprezentacji Japonii występował w latach 1990–2000 i w 89 meczach strzelił 55 goli.

MS, PAP