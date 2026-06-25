Emocje na mundialu! Czas na kolejne rozstrzygnięcia

Piłkarskie mistrzostwa świata pierwszy raz w historii rozgrywane są w nowym formacie - z 48 zespołamiDo fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych z 12, które zajmą trzecie miejsca.

W grupie D dwa zwycięstwa mają na koncie Amerykanie. Pewnie pokonali Paragwaj 4:1 i Australię 2:0. W efekcie nie tylko są pewni awansu, ale również pierwszego miejsca w tabeli. To oznacza, że w 1/16 finału zmierzą się z którąś z drużyn z trzecich miejsc. W spotkaniu z Turcją trener Mauricio Pochettino będzie mógł więc oszczędzać największe gwiazdy.

- Muszę się skonsultować ze sztabem medycznym i wtedy zdecydujemy - przekazał argentyński szkoleniowiec.

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Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyła nawet bramki - przegrała z Australią 0:2 i Paragwajem 0:1, choć strzałów oddała dotychczas 62, najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w mundialu.

Stawką meczu Australia - Paragwaj będzie natomiast drugie miejsce w tabeli. Zajęcie go oznacza grę w 1/8 finału z drugą ekipą grupy G, w której występują Egipt (4 pkt), Iran (2 pkt), Belgia (2 pkt) i Nowa Zelandia (1 pkt). Australijczykom wystarczy remis.

W grupie E prowadzą Niemcy po zwycięstwach z Curacao 7:1 i Wybrzeżem Kości Słoniowej 2:1. Są w analogicznej sytuacji do Amerykanów. Pierwszej pozycji nic im nie odbierze, więc w spotkaniu z Ekwadorem również można się spodziewać większej liczby rezerwowych.

Drużynie z Ameryki Południowej, która również zawiodła we wcześniejszych spotkaniach (0:1 z WKS i 0:0 z Curacao), bardzo potrzebne jest zwycięstwo. Jeśli nie wygra, to niemal na pewno pożegna się z turniejem.

Mecz z czterokrotnymi mistrzami globu może mieć podwójną stawką dla szkoleniowca Ekwadoru Sebastian Beccacece. 45-letni Argentyńczyk, choć podkreślił, że wierzy w swój zespół, nie ma wątpliwości, że w razie niepowodzenia pożegna się z posadą.

- Mam wielkie zaufanie do moich zawodników i te dwa wcześniejsze mecze tego nie zmieniły. Nie mam do nich o nic pretensji, choć oczywiście wykończenie akcji zawiodło, skuteczności zabrakło. Postaramy się dokonać niemożliwego, a jeśli to się nie uda, to zapewne będę musiał opuścić miejsce, które tak bardzo pokochałem - zaznaczył Beccacece.

WKS do zapewnienia sobie drugiego miejsca wystarcza remis. Jeśli je zajmie, w 1/8 finału zmierzy się z Francją lub Norwegią.

Curacao potrzebuje natomiast zwycięstwa, aby awansować. Debiutująca w MŚ reprezentacja ma już na koncie historycznego gola oraz punkt. Występ w fazie pucharowej byłby sensacją.

- Już w meczu z Ekwadorem pokazaliśmy, że nie tylko bronimy, ale też znajdujemy odpowiednie momenty do ataku. Przeciwko WKS będzie to samo - wspomniał 78-letni szkoleniowiec Curacao Dick Advocaat, który zażartował, że postrzeganie jego zespołu zmienia się tak szybko, że wkrótce będzie on faworytem jakiejś mundialowej potyczki.

W grupie F jasne jest tylko to, że Tunezja zajmie ostatnie miejsce. Na koniec zagra z prowadzącą w tabeli Holandią. Tu sytuacja jest o tyle ciekawa, że przed rozpoczęciem meczów wiadomo, która pozycja w tabeli jakiego dokładnie oznacza rywala w 1/16 finału.

"Pomarańczowi" mecz z Tunezją niemal na pewno potraktują poważnie, bo jeśli utrzymają pierwsze miejsce w tabeli, to unikną Brazylii. Na zwycięzcę grupy F czeka drugi zespół grupy C, czyli Maroko.

Z Brazylią natomiast zagra druga drużyna grupy F. Wyłoni ją mecz Japonii ze Szwecją. Obecnie Azjaci, tak jak Holendrzy, mają cztery punkty, a Skandynawowie trzy.

To na kogo w fazie pucharowej trafią zespoły z trzecich miejsc będzie wiadomo dopiero po zakończeniu części grupowej. FIFA przed mundialem opublikowała listę aż 495 możliwych wariantów tego, z których grup osiem zespołów okazało się w tej klasyfikacji najlepszych.

Program dnia:

25 czerwca, czwartek:

Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (godz. 22:00)

Grupa E: Ekwador - Niemcy (22:00)

noc z 25 na 26 czerwca:

Grupa F: Japonia - Szwecja (1:00)

Grupa F: Tunezja - Holandia (1:00)

Grupa D: Turcja - USA (4:00)

Grupa D: Paragwaj - Australia (4:00)

PAP