Gdzie obejrzeć mecz Firenze Red Lions - Panthers Wrocław?

Zarówno Panthers, jak i ich najbliżsi rywale, przystąpią do tego pojedynku wypoczęci - obie drużyny mają za sobą zaplanowaną w kalendarzu pauzę. Dla włoskiego zespołu z Florencji obecne rozgrywki to absolutny debiut na europejskiej arenie. Początki dla nowicjuszy bywają bolesne, o czym gracze Red Lions przekonali się na własnej skórze, musząc uznać wyższość rywali we wszystkich trzech dotychczasowych spotkaniach.



Wrocławianie w roli faworyta

Podopieczni trenera Dave’a Likinsa lecą do Florencji z jasnym celem. Z bilansem trzech zwycięstw i tylko jednej porażki Panthers Wrocław zajmują obecnie drugie miejsce w konferencji południowo-wschodniej. Pantery od początku sezonu prezentują futbol na bardzo wysokim poziomie i z całą pewnością będą faworytem niedzielnego starcia.

„Cieszymy się, że po tygodniu przerwy wracamy do gry i jedziemy do Florencji na mecz z Red Lions. Niezależnie od ich bilansu, Firenze ma w swoich szeregach zawodników potrafiących zrobić różnicę w każdym spotkaniu. Jako drużyna chcemy w dalszym ciągu grać szybko i pewnie siebie w miarę upływu sezonu. Przykro mi z powodu rozstania trenera Shueya z zespołem, ponieważ szanowałem to, co próbował tam zbudować.” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

„Atmosfera w zespole jest świetna. Ostatni tydzień przerwy pozwolił nam podleczyć drobne urazy i przygotować się do kolejnych spotkań. Jesteśmy głodni gry i zrobimy wszystko by dopisać kolejne zwycięstwo do bilansu. Red Lions na własnym terenie i przed własną publicznością na pewno nie oddadzą punktów bez walki. Kibice mogą spodziewać się Panthers grających agresywny i zdyscyplinowany football.” - dodaje Dominik Niedziela, tight end Panthers Wrocław.

Początek spotkania w niedzielę o godzinie 15:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenach Polsat Sport 3 i Polsat Sport Fight oraz online w Polsat Box Go. Start o godzinie 14:55.

Panthers Wrocław