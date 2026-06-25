Klub PlusLigi ogłosił kolejny powrót! "Może stać się liderem naszej defensywy"

Szymon Gregorowicz (rocznik 1994) reprezentował barwy klubów UMKS MOS Wola Warszawa, AZS Politechnika Warszawska (2014-15), KS Metro Warszawa, MKS Będzin (2017-19, 2020-21), GKS Katowice (2019-20), LUK Lublin (2021-23) i Aluron CMC Warta Zawiercie (2023-25). W poprzednim sezonie grał w drużynie Cuprum Stilon Gorzów, a teraz wraca po sześciu latach do GKS.

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Doświadczony libero rozegrał już dziesięć sezonów w PlusLidze i wystąpił w 148 meczach tych rozgrywek. Zadebiutował w niej w barwach AZS Politechniki, a największe sukcesy osiągnął w klubie z Zawiercia - dwa srebrne medale mistrzostw Polski, a także Puchar i Superpuchar Polski oraz srebro Ligi Mistrzów. Pełnił w tym zespole rolę zmiennika Luke'a Perry'ego.

– Jako beniaminek PlusLigi na pozycji libero potrzebowaliśmy zawodnika, który imponuje spokojem, doświadczeniem i niezawodnością. Z pełnym przekonaniem postawiliśmy na Szymona Gregorowicza, który od wielu lat z powodzeniem radzi sobie na parkietach PlusLigi. Jego profesjonalizm sprawia, że może stać się prawdziwym liderem naszej defensywy. Nie bez znaczenia był fakt, że przez rok mieliśmy już okazję w przeszłości współpracować. Dzięki temu mamy przekonanie, że podpisując umowę z Szymonem, dokonujemy istotnego wzmocnienia składu – powiedział dyrektor sekcji siatkówki Jakub Bochenek.

To kolejny powrót siatkarza w ekipie beniaminka PlusLigi. Wcześniej GKS ogłosił, że do drużyny wraca po trzech latach przyjmujący Jakub Szymański.