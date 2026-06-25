Kolejna reprezentacja pewna awansu do 1/16 finału MŚ. Wystarczyło potknięcie rywali

Występujący po raz drugi w mundialu piłkarze z Bałkanów w trzech meczach zdobyli cztery punkty i legitymują się bilansem bramkowym 5-6. Do zakończenia fazy grupowej pozostało jeszcze 20 spotkań, ale Bośniacy są już pewni, że znajdą się w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, które zakwalifikują się do 1/16 finału.

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W grupie C zakończyła się już rywalizacja, a trzecia w tabeli Szkocja ma tylko trzy punkty.

W grupie D dojdzie do bezpośredniego spotkania pomiędzy drugą Australią a trzecim Paragwajem, które mają po trzy punkty. W przypadku remisu, Paragwaj będzie miał cztery "oczka" na koncie, bilans bramkowy minus dwa.

Podobnie wygląda sytuacja w tabeli grupy J, gdzie dojdzie do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy Austrią a Algierią; obie drużyny zdobyły po trzy punkty, przy czym ekipa z afrykańska ma obecnie stosunek goli 2-4.

Bośni i Hercegowiny nie wyprzedzi także trzeci zespół z grupy I, bowiem Senegal i Irak przegrały oba swoje mecze, więc jeden z nich może zakończyć fazę grupową z maksymalnie trzema punktami.

PAP