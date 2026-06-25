Koncert Brazylii na zakończenie fazy grupowej! Debiut Neymara na MŚ 2026

"Canarinhos" bardzo szybko otworzyli wynik meczu po fatalnym błędzie w obronie Szkotów. Podczas rozgrywania akcji pod własną bramką jeden z defensorów stracił piłkę na rzecz Rayana, który wskoczył do wyjściowej jedenastki z powodu niedyspozycji Raphinhi. Chwilę później futbolówka trafiła pod nogi Viniciusa Juniora, a ten zwiódł bramkarza dryblingiem i pewnie posłał ją do siatki.

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Zaledwie kwadrans później gracz Realu Madryt podwyższył prowadzenie Brazylijczyków. Sędzia dopatrzył się jednak przewinienia 25-latka na jednym z przeciwników i po analizie VAR anulował trafienie. Mimo to wynik uległ zmianie jeszcze przed przerwą za sprawą wspomnianego Viniciusa. Świetnie odnalazł się on w polu karnym po wrzutce Bruno Guimaraesa i bezlitośnie wykorzystał błąd Angusa Gunna, posyłając piłkę głową do siatki.

Po przerwie podopieczni trenera Ancelottiego podwyższyli prowadzenie. W 60. minucie spotkania Bruno przyjął piłkę w polu karnym rywali i przytomnie zagrał do lepiej ustawionego Matheusa Cunhi, który pewnie wykończył akcję strzałem do niemal pustej bramki.

W 76. minucie spotkania na murawie zameldował się Neymar, dla którego był to pierwszy występ na tegorocznym mundialu. Udział gwiazdora w MŚ 2026 do samego końca stał pod znakiem zapytania z powodu przeciągających się problemów zdrowotnych.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Maroko wygrało z Haiti 4:2. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie C na pierwszym miejscu zakończyli "Canarinhos", wyprzedzając Maroko. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Szkotom, którzy muszą czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansują z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnało się natomiast Haiti.

Szkocja - Brazylia 0:3 (0:2)

Bramki: Vinicius Junior 7, 45+3; Matheus Cunha 60.

Szkocja: Angus Gunn - Nathan Patterson (82. Anthony Ralston), Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson (46. Kieran Tierney) - Ben Gannon-Doak (82. Ryan Christie), Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn (90+1. Findlay Curtis) - Scott McTominay - Lawrence Shankland (90+1. Che Adams).

Brazylia: Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Bruno Guimaraes, Casemiro (66. Fabinho), Lucas Paqueta (66. Gabriel Martinelli) - Rayan (82. Endrick), Matheus Cunha (76. Neymar), Vinicius Junior.

Żółte kartki: Ryan Christie - Danilo, Fabinho.

Sędziował: Cesar Arturo Ramos (Meksyk).

ŁO, Polsat Sport