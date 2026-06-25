Koniec marzeń o finale. Polak odpadł w półfinale turnieju ATP

Tenis

Jan Zieliński i Brytyjczyk Lukie Johnson przegrali z Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem i Monakijczykiem Hygo Nysem 4:6, 2:6 w półfinale debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. Mecz trwał godzinę i 15 minut.

Tenisista w beżowej koszulce i białej czapeczce świętuje na korcie tenisowym, trzymając rakietę.
Fot. PAP
Jan Zieliński i Luke Johnson przegrali w półfinale z Edouardem Rogerem-Vasselinem i Hygem Nysem

W środę Zielińskiemu i Johnsonowi sprzyjało szczęście, gdyż do meczu ćwierćfinałowego nie przystąpili Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli, którzy w 1. rundzie wyeliminowali najwyżej rozstawionych i broniących tytułu reprezentantów gospodarzy Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

 

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Czwartkowe spotkanie nie przebiegło po myśli Polaka i Brytyjczyka. Przegrali już pierwszego gema przy swoim serwisie, co zdeterminowało przebieg pierwszego seta. Natomiast w drugiej partii zostali dwukrotnie przełamani przez parę rozstawioną z numerem czwartym.

 

W finale Roger-Vasselin i Nys zmierzą się z Argentyńczykiem Guido Andreozzim i Francuzem Manuelem Guinardem.

 

Wynik półfinału:

 

Edouard Roger-Vasselin, Hyg Nys (Francja, Monako) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) 6:4, 6:2.

PAP
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