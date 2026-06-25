Koszmarna kontuzja kapitan siatkarskiej reprezentacji kraju. "Cierpiałam i płakałam"

Jak podaje rumuński "Sport", Budai-Ungureanu zerwała więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. Do zdarzenia doszło w pierwszym secie meczu Rumunek z Portugalkami w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Atakująca ekipy z południowo-wschodniej części Europy po jednej z akcji upadła nieszczęśliwie na nogę koleżanki z kadry, Andreei Cimpu.

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- To jakiś absurd. Cała ta sytuacja jest niesprawiedliwa i trudna do zaakceptowania. Cierpiałam, płakałam, dużo o tym myślałam i prawdopodobnie jeszcze nie raz będę to zrobię, ale przeszłości nie zmienię. Muszę się skupić na teraźniejszości, na tym, by przetrwać to z godnością i pozytywnym nastawieniem - powiedziała kapitan reprezentacji Rumunii.

Dla niespełna 26-letniej zawodniczki to drugi tak poważny uraz w ciągu zaledwie 2 lat. W 2024 roku Adelina Budai-Ungureanu, grająca wówczas w Wash4Green Pinerolo, doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

- Pocieszające jest to, że teraz jest dużo lepiej. Mogę względnie normalnie chodzić, mogę prowadzić samochód, nie mam obrzęku, a ból jest umiarkowany. W najbliższym czasie przejdę operację i rozpocznę rehabilitację, ale przez te kilka miesięcy na pewno będę tęskniła za siatkówką - zakończyła Budai-Ungureanu.

Po sześciu spotkaniach Ligi Europejskiej Rumunki mają na koncie 12 punktów i plasują się na 9. miejscu w ogólnej tabeli rozgrywek. Prowadzą Słowenki, przed Szwedkami, Węgierkami i Słowaczkami. Wszystkie te ekipy mają na koncie komplet zwycięstw za 3 punkty.