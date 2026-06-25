Które miejsce zajmują polscy siatkarze? Tabela Ligi Narodów po drugiej kolejce turnieju w Gliwicach

Siatkówka

Trwa Liga Narodów siatkarzy 2026. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela. Które miejsce zajmuje siatkarska reprezentacja Polski?

Siatkarze w zielonych strojach z białymi detalami stoją na boisku podczas meczu siatkówki.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

Zobacz także: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy?

 

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (3:2), Turcję (3:2), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

 

Równocześnie trwają też zmagania podczas turniejów Ligi Narodów w innych częściach świata. Jak wygląda aktualna tabela tych siatkarskich rozgrywek?

Tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy z udziałem Polski
BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ferre Reggers - 34 punkty w meczu z Polską
Zobacz także

Debiutanci postraszyli Polaków! Pięciosetowy siatkarski bój w Gliwicach

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 