Które miejsce zajmują polscy siatkarze? Tabela Ligi Narodów po drugiej kolejce turnieju w Gliwicach
Trwa Liga Narodów siatkarzy 2026. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela. Które miejsce zajmuje siatkarska reprezentacja Polski?
Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach
W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.
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W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (3:2), Turcję (3:2), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).
Równocześnie trwają też zmagania podczas turniejów Ligi Narodów w innych częściach świata. Jak wygląda aktualna tabela tych siatkarskich rozgrywek?
Tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?Przejdź na Polsatsport.pl
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