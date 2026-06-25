Które miejsce zajmują polscy siatkarze? Tabela Ligi Narodów po drugiej kolejce turnieju w Gliwicach

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

Zobacz także: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy?

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (3:2), Turcję (3:2), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

Równocześnie trwają też zmagania podczas turniejów Ligi Narodów w innych częściach świata. Jak wygląda aktualna tabela tych siatkarskich rozgrywek?

Tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

BS, Polsat Sport