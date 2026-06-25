Legenda nie zjawi się na Wimbledonie 2026. Zmaga się z poważną chorobą

W czwartek 71-letnia Evert ogłosiła w mediach społecznościowych, że przeszła operację, po tym jak badania wykazały nawrót choroby. Ujawniła, że w najbliższych tygodniach rozpocznie chemioterapię.

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„Z tego powodu nie wezmę udziału w tegorocznym Wimbledonie i na kilka miesięcy wycofam się z moich zobowiązań zawodowych, aby skupić się na swoim zdrowiu. Rak jajnika jest nieuleczalny, ale pozostanę optymistycznie nastawiona i zdeterminowana, aby kontynuować tę walkę. Jestem głęboko wdzięczna mojemu zespołowi medycznemu, rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy okazali mi życzliwość i wsparcie. Mam nadzieję, że wkrótce znów się ze wszystkimi zobaczę” – przekazała.

Evert jest 18-krotną mistrzynią wielkoszlemową w grze pojedynczej. Siedmiokrotnie triumfowała we French Open, sześciokrotnie w Australian Open, trzykrotnie w Wimbledonie i dwa razy w Australian Open. Była u szczytu kariery w latach 1974-84. Obecnie pracuje jako ekspertka i komentatorka tenisa.

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BS, PAP