Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 25.06 (WIDEO)
Trwa rywalizacja w Lidze Narodów siatkarzy. Na drugi tydzień zmagań zaplanowano wiele interesujących spotkań. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów siatkarskiej Ligi Narodów - czwartek 25 czerwca
Turnieje drugiego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 24-28 czerwca. Polacy grają w Gliwicach, gdzie rywalizują również reprezentacje Argentyny, Belgii, Chin, Niemiec oraz Turcji.
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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - czwartek 25.06:
2026-06-25: Chiny – Belgia 1:3 (28:26, 21:25, 21:25, 20:25)
2026-06-25: Ukraina – Włochy 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)
2026-06-25: Iran – USA 0:3 (23:25, 20:25, 29:31)
2026-06-25: Polska – Turcja (czwartek, godzina 20.00)
2026-06-25: Francja – Kuba (czwartek, godzina 20.30)
2026-06-25: Słowenia – Bułgaria (czwartek, godzina 20.30).
WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026Przejdź na Polsatsport.pl