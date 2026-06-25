Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 25.06 (WIDEO)

Turnieje drugiego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 24-28 czerwca. Polacy grają w Gliwicach, gdzie rywalizują również reprezentacje Argentyny, Belgii, Chin, Niemiec oraz Turcji.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - czwartek 25.06:

2026-06-25: Chiny – Belgia 1:3 (28:26, 21:25, 21:25, 20:25)

2026-06-25: Ukraina – Włochy 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

2026-06-25: Iran – USA 0:3 (23:25, 20:25, 29:31)

2026-06-25: Polska – Turcja (czwartek, godzina 20.00)

2026-06-25: Francja – Kuba (czwartek, godzina 20.30)

2026-06-25: Słowenia – Bułgaria (czwartek, godzina 20.30).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport