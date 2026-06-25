Mecze MŚ 2026 dzisiaj 26.06. Kto gra? O której godzinie?
Piątek 26 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 26.06. Kto gra w piątek? O której godzinie? Godziny piątkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 26.06. Kto gra? O której godzinie?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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Trwa decydująca kolejka fazy grupowej. W piątek czekają nas kolejne emocje. Przed nami sześć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Holandii czy Francji.
MŚ 2026: Mecze 26.06. Kto gra? Godziny meczów:
Tunezja - Holandia (01.00)
Japonia - Szwecja (01.00)
Paragwaj - Australia (04.00)
Turcja - USA (04.00)
Norwegia - Francja (21.00)
Senegal - Irak (21.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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