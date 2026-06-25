Mecze MŚ 2026 dzisiaj 26.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Trwa decydująca kolejka fazy grupowej. W piątek czekają nas kolejne emocje. Przed nami sześć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Holandii czy Francji.

MŚ 2026: Mecze 26.06. Kto gra? Godziny meczów:

Tunezja - Holandia (01.00)

Japonia - Szwecja (01.00)

Paragwaj - Australia (04.00)

Turcja - USA (04.00)

Norwegia - Francja (21.00)

Senegal - Irak (21.00)

Polsat Sport