"Husarz" wraca do oktagonu UFC po lutowym zwycięstwie nad Markiem-Andre Barriaultem, odniesionym po jednogłośnej decyzji sędziów. Dla Polaka był to już trzeci triumf z rzędu w największej organizacji MMA na świecie - wcześniej kończył przed czasem starcia z Sedriquesem Dumasem i Geraldem Meerschaertem. Co więcej, ostatni występ starszego z braci Oleksiejczuków został nagrodzony bonusem za walkę wieczoru ("Fight of the Night").

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Rywalem 31-latka będzie reprezentant Niemiec, Abus Magomedov. Stoczył on w swojej karierze o pięć pojedynków więcej niż zawodnik pochodzący z Łęcznej. W ostatnim występie dla UFC musiał jednak uznać wyższość Joe Pyfera, który poddał go w drugiej rundzie podczas gali UFC 320.

Starcie z cztery lata starszym przeciwnikiem może okazać się dla Oleksiejczuka kluczowe w kontekście awansu do rankingu wagi średniej. Choć Magomedov nie znajduje się obecnie w czołowej "piętnastce" tej dywizji, ewentualna czwarta wygrana z rzędu byłaby dla Polaka doskonałą kartą przetargową w drodze do tego zestawienia.

W walce wieczoru najbliższej gali w Baku Rafael Fiziev zmierzy się z Manuelem Torresem.

Kiedy walka Oleksiejczuka na UFC w Baku? O której godzinie?

Walka Michał Oleksiejczuk - Abus Magomedov odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Starcie to otworzy kartę główną gali UFC Fight Night 280 w Baku, co oznacza, że zawodnicy wejdą do oktagonu około godziny 18:00 czasu polskiego.

ŁO, Polsat Sport