MotoGP: Grand Prix Holandii. Transmisja TV i stream online

Holenderski klasyk będzie rozgrzewał w ten weekend kibiców na torze i przed ekranami telewizorów nie tylko z powodu pogoni Marca Marqueza za Marco Bezzecchim w klasyfikacji generalnej, ale także z powodu obecności jadącego w Holandii Milana Pawelca. Mistrz Europy Moto2 dostał kolejną szansę, by zmierzyć się ze stawką mistrzostw świata jako zastępca kontuzjowanego Alonso Lopeza z ekipy Gresini.



Niewątpliwie wszyscy spodziewali się, że po podpisaniu kontraktu przez wszystkich producentów z promotorem serii, rozwiązany został worek z kontraktami zawodników. Na pierwszy ogień poszedł Marc Marquez, który przedłużył na kolejne dwa lata kontrakt z Ducati. Kilka godzin później dowiedzieliśmy się o zakończeniu współpracy pomiędzy Pecco Bagnaią a marką z Borgo Panigale. Dzień później w miejsce Bagnaii zwerbowany przez Gigiego Dall’Ignę został Pedro Acosta, a miejsce w Aprili u boku Bezzecchiego znalazł Pecco. W zasadzie bez zaskoczeń, tym samym pora czekać na kolejne ogłoszenia.



„Katedra prędkości” przywita już w piątek najszybszych zawodników motocyklowych na świecie. Czy Marc powtórzy swoje podwójne zwycięstwo sprzed roku? Czy Bezzecchi po czeskim koszmarze odnajdzie koncentrację? Czy może Pecco niesiony nowym kontraktem powalczy o zwycięstwo na swoim ulubionym torze?



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