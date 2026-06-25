Mundial? Lato, Grzegorz Lato!

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo? Tak, to są królowie Mundiali, którzy znowu są na ustach wszystkich, uczestnicząc w szóstym turnieju z rzędu. Jednak w ostatnich dniach - w kontekście ich dokonań - często pojawia się nazwisko Polaka, który też zapisał niezwykłą historię w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Chodzi o Grzegorza Latę, który był gigantem Mundiali.

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Sięgnijmy najpierw po notkę z niezwykłej książki Andrzeja Gowarzewskiego, „Herosi Złotej Nike”. Legendarny autor tak opisuje Latę, który przyszedł na świat 8 kwietnia 1950 roku: „Wielki piłkarz, znakomity snajper (król strzelców MŚ’74), z czasem coraz bardziej wszechstronny. Niezmiernie ruchliwy, pracowity, z ogromnym wpływem na grę partnerów. Na trzech turniejach mistrzostw świata rozegrał 20 meczów. We wszystkich spotkaniach grał od pierwszej do ostatniej minuty”.

Po tym, jak Lionel Messi wbił 3 gole Algierii i 2 gole Austrii, portal FIFA przypomniał punktację kanadyjską, jeśli chodzi o wszystkie finały MŚ. Messi jest gigantem - 18 bramek i 8 asyst. 26 „oczek”! Brazylijczyk Pele - 22 punkty (12 bramek i 10 asyst). Na trzecim miejscu jest trzech zawodników: Brazylijczyk Ronaldo Nazario (15 bramek i 4 asysty), Gerd Mueller (14 trafień i 5 asyst), a także piłkarz, który przyszedł na świat w PRL (w Opolu), ale grał dla Niemiec - Miroslav Klose, który też zaliczył 19 punktów (16 bramek i 3 asysty).

Tuż za nimi plasuje się Lato! 10 bramek i 7 asyst! To po prostu fenomenalne dokonanie zawodnika, który urodził się w Malborku, ale od dziecka żył w Mielcu. I właśnie jako gracz Stali Mielec pojechał na Mundial w 1974 roku, a także kolejny turniej w 1978. W 1982 był piłkarzem belgijskiego Lokeren. Sam Diego Maradona jest za Polakiem, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, w której zgromadził na czterech turniejach 16 „oczek” (8 bramek i 8 asyst). W punktacji kanadyjskiej wysoko jest również dwóch innych Polaków, mających po 11 „oczek” - Zbigniew Boniek (6 goli i 5 asyst), a także Andrzej Szarmach (7 bramek i 4 asysty). Łza się w oku kręci, a jeszcze warto przypomnieć jedno polskie nazwisko. Robert Gadocha jest najlepszym asystentem, jeśli chodzi o mundialowe mecze w całej historii - w 1974 roku z Haiti dograł 4 gole kolegom!

Konto „Curiosidades” przypomina na portalu „X” listę najlepszych strzelców w historii Mundiali. Oto klasyfikacja po 2. kolejkach 23. Mundialu: 18 goli - Messi (Argentyna); 16 - Mbappe (Francja) i Klose (Niemcy); 15 - Ronaldo Nazario (Brazylia); 14 - Gerd Mueller (Niemcy); 13 - Fontaine (Francja); 12 - Pele (Brazylia); 11 - Kocsis (Węgry) i Klinsmann (Niemcy); 10 - Cristiano Ronaldo (Portugalia), Kane (Anglia), Thomas Mueller (Niemcy), Rahn (Niemcy), Lineker (Anglia), Batistuta (Argentyna), Cubillas (Peru) i Lato (Polska).



„Mister Chip” na „X” wrzuca ciekawe zestawienie na bazie dokonań Lionela Messiego. Otóż Argentyńczyk otwierał wynik w meczach piłkarskich mistrzostw świata aż 10 razy. Po 6 razy otwierali wynik Vialli (Włochy), Ronaldo Nazario (Brazylia) i Villa (Hiszpania). Po 5 razy Lato (Polska), Rossi (Włochy), Schillaci (Włochy), Luis Suarez (Urugwaj) i Thomas Mueller (Niemcy).

„Mister Chip” na „X” przypomina też, którzy piłkarze po dwóch pierwszych meczach Mundiali mieli 4 i więcej bramek. I w tym ekskluzywnym gronie są aż trzy polskie nazwiska! 1930: Stabile (Argentyna, 5 goli) i Patenaude (USA, 4); 1938: Wilimowski (Polska, 4); 1954: Kocsis (Węgry, 7), Probst (Austria, 4), Morlock (Niemcy, 4); 1958: Fontaine (Francja, 5); 1962: Albert (Węgry, 4), 1970: Gerd Mueller (Niemcy, 4); 1974: Lato (Polska, 4), Szarmach (Polska, 4); 1986: Elkjaer-Larsen (Dania, 4); 2002: Klose (Niemcy, 4); 2018: Kane (Anglia, 5); 2026: Messi (Argentyna, 5).

Wydana właśnie w Hiszpanii książka „Los Mejores 365 Futbolistas de la Historia” umieszcza tylko trzech Polaków w gronie najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej: Zbigniewa Bońka, Roberta Lewandowskiego i właśnie Grzegorza Latę. Autorzy zaznaczają: „Miał szósty zmysł w sytuacjach bramkowych, a jego przyspieszenie było zmorą dla rywali. Jeden z przeciwników przyznał: - Gdy Lato ruszał z piłką, to mogliśmy się tylko modlić”.

Roman Kołtoń, „Prawda Futbolu”