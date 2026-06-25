Mundial? Lato, Grzegorz Lato!
Cristiano Ronaldo właśnie zrównał się z Grzegorzem Latą pod względem liczby goli na Mundialu. Obaj mają po 10 trafień. Lato na dniach przypominany jest nadzwyczaj często, co unaocznia nam, jakim był gigantem na najważniejszej piłkarskiej imprezie globu. Dość powiedzieć, że w punktacji kanadyjskiej - bramek i asyst - jest na szóstym miejscu! Przed samym Diego Maradoną!
Lionel Messi i Cristiano Ronaldo? Tak, to są królowie Mundiali, którzy znowu są na ustach wszystkich, uczestnicząc w szóstym turnieju z rzędu. Jednak w ostatnich dniach - w kontekście ich dokonań - często pojawia się nazwisko Polaka, który też zapisał niezwykłą historię w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Chodzi o Grzegorza Latę, który był gigantem Mundiali.
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Sięgnijmy najpierw po notkę z niezwykłej książki Andrzeja Gowarzewskiego, „Herosi Złotej Nike”. Legendarny autor tak opisuje Latę, który przyszedł na świat 8 kwietnia 1950 roku: „Wielki piłkarz, znakomity snajper (król strzelców MŚ’74), z czasem coraz bardziej wszechstronny. Niezmiernie ruchliwy, pracowity, z ogromnym wpływem na grę partnerów. Na trzech turniejach mistrzostw świata rozegrał 20 meczów. We wszystkich spotkaniach grał od pierwszej do ostatniej minuty”.
Po tym, jak Lionel Messi wbił 3 gole Algierii i 2 gole Austrii, portal FIFA przypomniał punktację kanadyjską, jeśli chodzi o wszystkie finały MŚ. Messi jest gigantem - 18 bramek i 8 asyst. 26 „oczek”! Brazylijczyk Pele - 22 punkty (12 bramek i 10 asyst). Na trzecim miejscu jest trzech zawodników: Brazylijczyk Ronaldo Nazario (15 bramek i 4 asysty), Gerd Mueller (14 trafień i 5 asyst), a także piłkarz, który przyszedł na świat w PRL (w Opolu), ale grał dla Niemiec - Miroslav Klose, który też zaliczył 19 punktów (16 bramek i 3 asysty).
Tuż za nimi plasuje się Lato! 10 bramek i 7 asyst! To po prostu fenomenalne dokonanie zawodnika, który urodził się w Malborku, ale od dziecka żył w Mielcu. I właśnie jako gracz Stali Mielec pojechał na Mundial w 1974 roku, a także kolejny turniej w 1978. W 1982 był piłkarzem belgijskiego Lokeren. Sam Diego Maradona jest za Polakiem, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, w której zgromadził na czterech turniejach 16 „oczek” (8 bramek i 8 asyst). W punktacji kanadyjskiej wysoko jest również dwóch innych Polaków, mających po 11 „oczek” - Zbigniew Boniek (6 goli i 5 asyst), a także Andrzej Szarmach (7 bramek i 4 asysty). Łza się w oku kręci, a jeszcze warto przypomnieć jedno polskie nazwisko. Robert Gadocha jest najlepszym asystentem, jeśli chodzi o mundialowe mecze w całej historii - w 1974 roku z Haiti dograł 4 gole kolegom!
Konto „Curiosidades” przypomina na portalu „X” listę najlepszych strzelców w historii Mundiali. Oto klasyfikacja po 2. kolejkach 23. Mundialu: 18 goli - Messi (Argentyna); 16 - Mbappe (Francja) i Klose (Niemcy); 15 - Ronaldo Nazario (Brazylia); 14 - Gerd Mueller (Niemcy); 13 - Fontaine (Francja); 12 - Pele (Brazylia); 11 - Kocsis (Węgry) i Klinsmann (Niemcy); 10 - Cristiano Ronaldo (Portugalia), Kane (Anglia), Thomas Mueller (Niemcy), Rahn (Niemcy), Lineker (Anglia), Batistuta (Argentyna), Cubillas (Peru) i Lato (Polska).
„Mister Chip” na „X” wrzuca ciekawe zestawienie na bazie dokonań Lionela Messiego. Otóż Argentyńczyk otwierał wynik w meczach piłkarskich mistrzostw świata aż 10 razy. Po 6 razy otwierali wynik Vialli (Włochy), Ronaldo Nazario (Brazylia) i Villa (Hiszpania). Po 5 razy Lato (Polska), Rossi (Włochy), Schillaci (Włochy), Luis Suarez (Urugwaj) i Thomas Mueller (Niemcy).
„Mister Chip” na „X” przypomina też, którzy piłkarze po dwóch pierwszych meczach Mundiali mieli 4 i więcej bramek. I w tym ekskluzywnym gronie są aż trzy polskie nazwiska! 1930: Stabile (Argentyna, 5 goli) i Patenaude (USA, 4); 1938: Wilimowski (Polska, 4); 1954: Kocsis (Węgry, 7), Probst (Austria, 4), Morlock (Niemcy, 4); 1958: Fontaine (Francja, 5); 1962: Albert (Węgry, 4), 1970: Gerd Mueller (Niemcy, 4); 1974: Lato (Polska, 4), Szarmach (Polska, 4); 1986: Elkjaer-Larsen (Dania, 4); 2002: Klose (Niemcy, 4); 2018: Kane (Anglia, 5); 2026: Messi (Argentyna, 5).
Wydana właśnie w Hiszpanii książka „Los Mejores 365 Futbolistas de la Historia” umieszcza tylko trzech Polaków w gronie najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej: Zbigniewa Bońka, Roberta Lewandowskiego i właśnie Grzegorza Latę. Autorzy zaznaczają: „Miał szósty zmysł w sytuacjach bramkowych, a jego przyspieszenie było zmorą dla rywali. Jeden z przeciwników przyznał: - Gdy Lato ruszał z piłką, to mogliśmy się tylko modlić”.Przejdź na Polsatsport.pl