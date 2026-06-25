Największy sukces w historii. Świętowanie trwało do rana
Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem 3:1 na zakończenie pierwszej rundy i sprzyjającej sytuacji w innych grupach awansowała do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. W kraju zapanowała euforia, w Sarajewie świętowano na ulicach do rana, a media informują o "historycznym sukcesie".
"Eksplozja w Seattle - "Smoki" zmiażdżyły Katar i odniosły wielkie zwycięstwo" - relacjonował wydarzenia w USA portal publicznej telewizji BHRT, a gdy okazało się, że drużyna trenera Sergeja Barbareza awansuje do dalszych rozgrywek oznajmiono: "Tak tworzy się historię: Bośnia i Hercegowina w fazie pucharowej mistrzostw świata".
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W zgodniej ocenie mediów, awans do 1/16 finału mundialu to największy sukces w historii reprezentacji Bośni i Hercegowiny, która dopiero po raz drugi dostała się do turnieju finałowego. Jednocześnie cytuje się trenera Barbareza, który po zwycięstwie nad Katarem zapewnił, że "to dopiero początek drogi".
- Ta drużyna będzie się rozkręcać - podkreślił szkoleniowiec.
Także gazeta "Dnevni avaz" napisała o historycznym dniu bośniackiego futbolu. "Wielki sukces" - głosi tytuł głównego materiału w wydaniu internetowym.
Dziennik „Nezavisne novine” przygotował fotorelację z ulic stolicy Bośni - Sarajewa, gdzie ludzie tłumnie fetowali zwycięstwo i sukces w mundialu. Ludzie świętowali hucznie całą niemal noc, a po mieście niósł się dźwięk klaksonów samochodowych, chóralnych śpiewów oraz dym z masowo odpalanych rac.
"Niezapomniane świętowanie" - podsumowano.
Portal sport.ba zwrócił uwagę, że Bośniacy jak u siebie mogli się poczuć także w Seattle, gdyż na stadionie wspierało ich 30 tysięcy kibiców.
Witryna podkreśliła też udział młodych zawodników w sukcesie. W środę bramki zdobyli m.in. Kerim Alajbegović czy Ermin Mahmić.
"Zapamiętajcie to nazwisko. Kim jest Ermin Mahmić?" - napisano o urodzonym w austriackim Wels 21-letnim piłkarzu, który dopiero w tym roku zdecydował się na występy w bośniackiej drużynie narodowej i zadebiutował w niej w maju. Jak zauważono, wartość piłkarza, który na co dzień gra w czeskim Slovanie Liberec, dzięki dwóm golom w turnieju za oceanem wzrosła już 10-krotnie.
Jeszcze młodszy jest Kerim Alajbegović, który urodził się 18 lat temu w niemieckiej Kolonii. Trzy miesiące wcześniej w reprezentacji Bośni zadebiutował Edin Dżeko, z którym w środę wspólnie wystąpili przeciw Katarowi. Wcześniej mieli spory udział w awansie do MŚ.Przejdź na Polsatsport.pl