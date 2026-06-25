Największy sukces w historii. Świętowanie trwało do rana

"Eksplozja w Seattle - "Smoki" zmiażdżyły Katar i odniosły wielkie zwycięstwo" - relacjonował wydarzenia w USA portal publicznej telewizji BHRT, a gdy okazało się, że drużyna trenera Sergeja Barbareza awansuje do dalszych rozgrywek oznajmiono: "Tak tworzy się historię: Bośnia i Hercegowina w fazie pucharowej mistrzostw świata".

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W zgodniej ocenie mediów, awans do 1/16 finału mundialu to największy sukces w historii reprezentacji Bośni i Hercegowiny, która dopiero po raz drugi dostała się do turnieju finałowego. Jednocześnie cytuje się trenera Barbareza, który po zwycięstwie nad Katarem zapewnił, że "to dopiero początek drogi".

- Ta drużyna będzie się rozkręcać - podkreślił szkoleniowiec.

Także gazeta "Dnevni avaz" napisała o historycznym dniu bośniackiego futbolu. "Wielki sukces" - głosi tytuł głównego materiału w wydaniu internetowym.

Dziennik „Nezavisne novine” przygotował fotorelację z ulic stolicy Bośni - Sarajewa, gdzie ludzie tłumnie fetowali zwycięstwo i sukces w mundialu. Ludzie świętowali hucznie całą niemal noc, a po mieście niósł się dźwięk klaksonów samochodowych, chóralnych śpiewów oraz dym z masowo odpalanych rac.

"Niezapomniane świętowanie" - podsumowano.

Portal sport.ba zwrócił uwagę, że Bośniacy jak u siebie mogli się poczuć także w Seattle, gdyż na stadionie wspierało ich 30 tysięcy kibiców.

Witryna podkreśliła też udział młodych zawodników w sukcesie. W środę bramki zdobyli m.in. Kerim Alajbegović czy Ermin Mahmić.

"Zapamiętajcie to nazwisko. Kim jest Ermin Mahmić?" - napisano o urodzonym w austriackim Wels 21-letnim piłkarzu, który dopiero w tym roku zdecydował się na występy w bośniackiej drużynie narodowej i zadebiutował w niej w maju. Jak zauważono, wartość piłkarza, który na co dzień gra w czeskim Slovanie Liberec, dzięki dwóm golom w turnieju za oceanem wzrosła już 10-krotnie.

Jeszcze młodszy jest Kerim Alajbegović, który urodził się 18 lat temu w niemieckiej Kolonii. Trzy miesiące wcześniej w reprezentacji Bośni zadebiutował Edin Dżeko, z którym w środę wspólnie wystąpili przeciw Katarowi. Wcześniej mieli spory udział w awansie do MŚ.

PAP