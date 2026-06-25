Nie żyje mistrzyni Polski. Miała 38 lat

- O godz. 7.57 zatrzymało się serce mojej cudownej i przeukochanej żony Beaty. Była najwspanialszą osobą, jaką znałem. Empatyczna, pogodna, łagodnie usposobiona do świata i otoczenia - czytamy we wpisie męża 38-latki.

Andrejczuk-Dudzińska to złota medalistka mistrzostw Polski w szachach. Po tytuł sięgnęła w wieku 17 lat. Następnie pracowała m.in. jako trenerka oraz sędzia.

Lekarze jako prawdopodobną przyczynę śmierci podali rozwarstwienie aorty.

Andrejczyk-Dudzińska w ostatnich latach odnajdywała się w świecie nauki oraz biznesu. Była też wielką fanką podróżowania.