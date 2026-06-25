Nie żyje mistrzyni Polski. Miała 38 lat

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Nie żyje Beata Andrejczuk-Dudzińska - przekazał w mediach społecznościowych jej mąż Paweł. Mistrzyni Polski w szachach miała 38 lat.

Płonący znicz w nocy, symbol pamięci i żałoby.
fot. PAP

- O godz. 7.57 zatrzymało się serce mojej cudownej i przeukochanej żony Beaty. Była najwspanialszą osobą, jaką znałem. Empatyczna, pogodna, łagodnie usposobiona do świata i otoczenia - czytamy we wpisie męża 38-latki.

 

Andrejczuk-Dudzińska to złota medalistka mistrzostw Polski w szachach. Po tytuł sięgnęła w wieku 17 lat. Następnie pracowała m.in. jako trenerka oraz sędzia.

 

Lekarze jako prawdopodobną przyczynę śmierci podali rozwarstwienie aorty.

 

Andrejczyk-Dudzińska w ostatnich latach odnajdywała się w świecie nauki oraz biznesu. Była też wielką fanką podróżowania.

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