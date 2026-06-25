Nowy rozdział! Utytułowany polski klub siatkarski zmienia nazwę

AZS Olsztyn to niezwykle zasłużony klub dla polskiej siatkówki. Wywalczył pięć tytułów mistrza Polski, do tego osiem srebrnych i dziewięć brązowych medali. Siedmiokrotnie sięgał po Puchar Polski. Od 1999 roku drużyna nieprzerwanie gra w siatkarskiej ekstraklasie.

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Klub ze stolicy Warmii od piętnastu lat występował pod nazwą Indykpol AZS Olsztyn. Teraz pozyskał nowego sponsora tytularnego i w kolejnych rozgrywkach zagra jako Energa Indykpol AZS Olsztyn.

"Współpraca Energii SA z Grupy ORLEN, Indykpolu SA Grupa Drosed oraz Klubu, jest oparta na synergii, wzajemnym zaufaniu oraz wspólnych wartościach, których fundamentem jest odpowiedzialność za rozwój lokalnej społeczności. Każda z marek wnosi do projektu swoje unikalne doświadczenie, tworząc spójną wizję wspierania sportu i budowania trwałych relacji z mieszkańcami regionu" – napisano w komunikacie.

– Olsztyńska siatkówka od 75 lat budowana jest na wspólnocie ludzi, którzy wierzą w sport i jego znaczenie dla regionu. Dzisiejszy dzień to ważny moment w naszej historii, ponieważ rozpoczynamy współpracę opartą na partnerstwie równych stron – Energi SA z Grupy ORLEN, Indykpolu oraz naszego Klubu. Wierzymy, że połączenie doświadczenia i zaangażowania wszystkich partnerów pozwoli nam wzmocnić Klub, a także jeszcze mocniej angażować się w życie lokalnej społeczności. To dla nas nowa energia i duża odpowiedzialność, ale również ogromna szansa na dalszy rozwój – powiedział prezes klubu Tomasz Jankowski.

Zmiany nazw klubu:

[1950] Klub Uczelniany (KU) AZS Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ⟶ [1969] KU AZS Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie ⟶ [1999] Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) Olsztyn ⟶ [2000] Indykpol AZS Olsztyn ⟶ [2001] PZU AZS Olsztyn ⟶ [2005] KS PZU AZS Olsztyn ⟶ [2007] Mlekpol AZS Olsztyn ⟶ [2008] AZS UWM Olsztyn ⟶ [2010] Indykpol AZS UWM Olsztyn ⟶ [2011] Indykpol AZS Olsztyn ⟶ [2026] Energa Indykpol AZS Olsztyn.

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