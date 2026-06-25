Optymizm w reprezentacji Polski. "Liczymy się na świecie"

Biało-Czerwoni całkiem przyzwoicie rozpoczęli sezon na międzynarodowych arenach. Zarówno na inaugurację Pucharu Świata w Szeged, jak i tydzień później w Brandenburgu nasi reprezentanci kończyli rywalizację z medalami. Na Węgrzech polscy sprinterzy wywalczyli dwa krążki, zaś w Niemczech raz zameldowali się w strefie medalowej. Znakomicie spisywały się zwłaszcza kajakarki, które meldowały się w finałach olimpijskich konkurencji, a trzy z nich za sprawą dwójki Adrianna Kąkol/Dominika Putto (srebro w K-2 500 m w Szeged) i Anny Puławskiej (brąz w obu PŚ w K-1 500 m) zakończyły rywalizację w strefie medalowej. Podopieczne trenerów Zbigniewa Kowalczuka i Grzegorza Łabędzkiego poszły za ciosem również na ME w Portugalii, gdzie zdobywały srebrne medale we wszystkich konkurencjach na 500 m. Polacy w Montemor-o-Velho zdobyli łącznie dziewięć medali.

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- Tego sezonu może nie zaczęliśmy z kopyta, jak niektórzy by oczekiwali, ale wszystkie nasze grupy seniorskie utrzymują wysoki poziom i liczą się na świecie. Na wszystkich dotychczasowych regatach pokazaliśmy, że na dystansach olimpijskich jesteśmy mocni. Do głównej imprezy mamy jeszcze ponad dwa miesiące. Spokojna praca zaprocentuje w przyszłości - przekonuje Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego. - Wiadomo, że mogło być lepiej w grupie mężczyzn, ale nie na wszystko mieliśmy wpływ. Pojawiło się kilka kontuzji, do tego kanadyjkarze po ciężkiej pracy wchodzą na wyższy poziom i to będzie procentowało - dodaje były medalista olimpijski z Sydney.

Na czołową postać polskiej reprezentacji w sprincie kajakowym wyrasta Alex Borucki. 20-latek, który w poprzednich sezonach należał do najlepszych juniorów świata, bez żadnych kompleksów wszedł w seniorskie buty. W ubiegłym roku Borucki zdobył dwa złota podczas młodzieżowych mistrzostw Europy, a kilkanaście dni temu w Montemor-o-Velho został najlepszym zawodnikiem Starego Kontynentu w konkurencji K-1 500 m. Na ostatnich mistrzostwach Polski w Bydgoszczy kajakarz KKW 1929 Kraków potwierdził wielkie możliwości i sięgnął po kolejne złoto.

- Alex zaliczył w Portugalii świetny występ. Rodzi się nam nowa gwiazda i jeżeli będzie dobrze prowadzony, możemy mieć zawodnika klasy mistrzowskiej, również na dystansie olimpijskim. Alex jest bardzo młodym zawodnikiem i wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed nim. Na razie jego kariera idzie w dobrym kierunku - podkreśla Kotowicz.

Już za kilkanaście dni największe gwiazdy światowego kajakarstwa wrócą do ścigania w ramach Pucharu Świata. Trzecie w bieżącym sezonie zawody z tego cyklu zaplanowano w Montrealu (9-12 lipca). Kilka dni wcześniej, również w Kanadzie, odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata, podczas których biało-czerwoni śmiało mogą myśleć o medalach w kategoriach U-23 i juniorów (1-5 lipca).

- W żaden sposób nie lekceważymy PŚ w Montrealu, bo to ważne dla nas zawody z uwagi na ranking olimpijski. Lecimy do Kanady w najmocniejszym składzie. Na pewno będą to ciekawe zawody, ale także trudne i przy tym kosztowne z uwagi na logistykę. Trzeba było zabezpieczyć zawodników i już kilka tygodni temu wysłaliśmy ich sprzęt za Atlantyk - precyzuje Kotowicz.

Zbliżający się PŚ w Montrealu będzie dla światowej czołówki ostatnim przetarciem przed MŚ, które już pod koniec wakacji odbędą się w Poznaniu (26-30 sierpnia). W stolicy Wielkopolski trwają gorączkowe przygotowania do kajakarskiej imprezy numer jeden w tym sezonie, a sztab organizacyjny mistrzostw cały czas dokłada wszelkiej staranności, żeby to wydarzenie na długie lata zapisało się w pamięci kibiców.

- Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie, bo bez nich ciężko było zorganizować te mistrzostwa. Cały czas szukamy źródeł finansowania, żeby przeprowadzić te MŚ na odpowiednim poziomie, żeby ta impreza była niezapomniana. Przygotowujemy strefę kibica z wieloma atrakcjami związanymi z kajakami. Będą mogły przyjść rodziny z dziećmi popływać w kajakach, na SUP-ach, będą też punkty sprawności kajakowej, gdzie zdobywając punkty, będzie można wejść na trybuny. Czekają nas również koncerty, pojawi się m.in. Dawid Kwiatkowski. To będzie jedna z najlepszych imprez, jaka kiedykolwiek była organizowana w świecie kajakowym - wskazuje Kotowicz.

O sportową stronę widowiska i niezapomniane wrażenia postarają się zadbać m.in. reprezentanci Polski, którzy nie mogą się doczekać startu w Poznaniu. W przeszłości Biało-Czerwoni znakomicie radzili sobie w imprezach mistrzowskich na poznańskiej Malcie i bardzo możliwe, że podobnie będzie w końcówce sierpnia.

- Wiadomo, najbardziej liczymy na grupę kobiecą, bo w niej tkwi największy potencjał, ale wierzymy też w naszych kanadyjkarzy i kajakarzy. Dotychczas w tym sezonie zawodnicy potwierdzali, że medale są w ich zasięgu. Ten sezon jest dosyć długi i część zawodników na pewno się rozpędzi - zapewnia Kotowicz.

informacja prasowa