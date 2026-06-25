Pierwszy raz w historii! RPA zagra w fazie pucharowej mundialu

Od początku stroną przeważającą była Korea, ale podopieczni trenera Hugo Broosa zaskoczyli rywali agresywnym nastawieniem i wysokim pressingiem. To właśnie ekipa z Afryki stworzyła sobie najlepszą okazję w pierwszych 45 minutach za sprawą uderzenia sprzed pola karnego w wykonaniu Thalente Mbathy. Jego strzał sparował Seung-gyu Kim, po czym piłka spadła pod nogi nadbiegającego Evidence'a Makgopy. Dobitka wylądowała jednak prosto w rękach golkipera.

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W przerwie trener Myung-Bo Hong zdecydował się na trzy zmiany. Na murawie pojawił się między innymi kapitan i największa gwiazda reprezentacji, Heung-min Son.

Pierwszego gola kibice obejrzeli dopiero w 63. minucie, kiedy to RPA dość niespodziewanie objęła prowadzenie. Dobre zagranie z lewej strony boiska przyjął Thapelo Maseko, po czym huknął bez namysłu po ziemi, posyłając piłkę prosto do siatki.

To pierwszy raz w historii, kiedy zespół z południowej Afryki wywalczył awans z grupy na mistrzostwach świata.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Meksyk pokonał Czechy 3:0. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie A na pierwszym miejscu zakończyli gospodarze turnieju, którzy wyprzedzili RPA. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Korei, która musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Czesi.

Republika Południowej Afryki - Korea Południowa 1:0 (0:0)

Bramka: Thapelo Maseko 63.

RPA: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezile Mbokazi, Aubrey Modiba - Thalente Mbatha, Yaya Sithole - Thapelo Maseko (75. Iqraam Rayners), Relebohile Mofokeng (80. Jayden Adams), Oswin Appollis (62. Tshepang Moremi) - Evidence Makgopa.

Korea Południowa: Seung-Gyu Kim - Han-Beom Lee, Min-Jae Kim (66. Jin-Seob Park), Gi-Hyuk Lee - Young-Woo Seol, Seung-Ho Paik (46. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee (46. Jens Castrop) - Kang-In Lee, Hyeon-Gyu Oh (74. Gue-Sung Cho), Hee-Chan Hwang (46. Heung-Min Son).

Żółte kartki: Aubrey Modiba - Gue-Sung Cho.

Sędziował: Facundo Tello (Argentyna).

ŁO, Polsat Sport