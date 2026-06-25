Piłkarska reprezentacja Rosji dopuszczona do turnieju. Zagra pierwszy raz od wybuchu wojny

W turnieju będą mogły wziąć udział „wszystkie federacje członkowskie FIFA” - poinformowała piłkarska centrala.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek komunikatem, ponad cztery lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Rosja będzie mogła po raz pierwszy powrócić do rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez FIFA.

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Światowa federacja piłkarska ogłosiła, że w nowym turnieju U-15 (określanym mianem „Festiwalu”), który zorganizuje Azerbejdżan w dniach od 22 do 31 października, będą mogły wziąć udział „wszystkie federacje członkowskie FIFA”.

Rzecznik FIFA potwierdził agencji AFP, że turniej jest „otwarty dla wszystkich federacji członkowskich”, nie odnosząc się jednak bezpośrednio do kwestii udziału Rosji i zaznaczając, że szczegóły dotyczące formatu rozgrywek oraz uczestników zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariow z zadowoleniem przyjął tę decyzję, określając ją w mediach społecznościowych mianem „ważnego kroku w kierunku powrotu rosyjskich drużyn do sportu międzynarodowego” i wyrażając nadzieję, że stanowi ona „pierwszy krok do pełnego powrotu” rosyjskich zespołów i reprezentacji do rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Proces ten wpisuje się w stopniowy powrót sportowców z Rosji i Białorusi, objętych sankcjami od 2022 roku: w maju Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił zniesienie ograniczeń wobec białoruskich zawodników – umożliwiając im starty pod narodową flagą i z hymnem oraz udział w sportach drużynowych – przy jednoczesnym utrzymaniu restrykcji wobec Rosjan.

Po wykluczeniu w lutym 2022 roku, Rosjanie zostali dopuszczeni do rywalizacji pod neutralną flagą w marcu 2023 roku, pod pewnymi warunkami: startu wyłącznie w konkurencjach indywidualnych, braku aktywnego poparcia dla wojny na Ukrainie oraz braku kontraktów z wojskiem lub służbami bezpieczeństwa.

Niektóre międzynarodowe federacje, a wśród nich gimnastyczna, judo i pływacka – odstąpiły od zaleceń MKOl, zezwalając zarówno Rosjanom, jak i Białorusinom na starty pod narodowymi barwami i z hymnami.

Jeśli chodzi o zawody juniorskie, uczestnicy Szczytu Olimpijskiego – przedstawiciele MKOl oraz międzynarodowych federacji – przegłosowali w grudniu ubiegłego roku decyzję o przywróceniu do rywalizacji sportowców z obu krajów, zezwalając na używanie ich flag narodowych i hymnów.

W 2023 roku UEFA podjęła wstępną próbę przywrócenia rosyjskich drużyn młodzieżowych do europejskich rozgrywek piłkarskich – bez flag, hymnów czy oficjalnych strojów – kierując się chęcią niekarania ich za „działania, za które odpowiedzialność ponoszą jedynie dorośli”.

Władze organizacji musiały jednak porzucić ten plan w obliczu gróźb bojkotu ze strony Ukrainy oraz federacji Anglii, Polski, Łotwy, Litwy, Szwecji, Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii i Rumunii.

BS, PAP