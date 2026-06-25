Pół roku w ekstraklasie wystarczyło. 19-latek wybrał Czechy!

Kubiak trafił do Arki w czerwcu 2025 roku z trzecioligowej Wdy Świecie. Następnie został wypożyczony do drugoligowego Sokoła Kleczew, w którym w rundzie jesiennej rozegrał 18 spotkań, zdobył 14 bramek i zaliczył pięć asyst.

W przerwie zimowej zawodnik wziął udział w zgrupowaniu gdyńskiego zespołu w Turcji, po którym został włączony do pierwszej drużyny. Na wiosnę w ekstraklasie wystąpił w 14 meczach, strzelił trzy gole i zanotował asystę. Jego trafienie w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk zostało wybrane bramką miesiąca.

Kubiak podpisał kontrakt do 30 czerwca 2030 roku i jest drugim polskim piłkarzem pozyskanym przez Slavię w przerwie letniej. Wcześniej do ekipy mistrza Czech dołączył starszy o dwa lata pomocnik Wiktor Nowak, który poprzedni sezon spędził w Wiśle Płock, ale został wykupiony z Górnika Zabrze. Także związał się umową do 30 czerwca 2030 roku.

MS, PAP