Polska - Niemcy. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Liga Narodów?

Siatkówka

Polska - Niemcy, czyli czas na trzecie spotkanie polskich siatkarzy, jeśli chodzi o turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Kiedy mecz Polska - Niemcy? O której godzinie Polska - Niemcy w siatkówkę?

Siatkarz w białym stroju z czerwonymi elementami i numerem 96 na plecach wykonuje wślizg, próbując obronić piłkę podczas meczu siatkówki.
fot. FIVB
Polska - Niemcy. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Liga Narodów?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

W Gliwicach Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania od meczu z Belgami. W drugiej serii gier zmierzyli się z Turkami, natomiast w trzecim starciu będą rywalizować z Niemcami.

Polska - Niemcy. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Narodów?

Mecz Polska - Niemcy w siatkówkę zostanie rozegrany w sobotę 27 czerwca. Godzina meczu Polska - Niemcy w Lidze Narodów siatkarzy to 17.00.

BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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