Polska - Turcja. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

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Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. Drugie spotkanie, przeciwko Turcji, również zakończyło się tie-breakiem i tym razem Polacy pokonali rywali 3:2.

W kolejnych meczach podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Niemcami (sobota, 27 czerwca) oraz Argentyną (niedziela, 28 czerwca).

Polska - Turcja. Skrót meczu:

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Najwięcej punktów: Aleksander Śliwka (20), Artur Szalpuk (17), Bartłomiej Bołądź (14) – Polska; Adis Lagumdzija (31), Bedirhan Bulbul (17), Gokcen Yuksel (14), Ahmet Tumer (11) – Turcja. Turcy byli skuteczniejsi w ataku, ale popełnili więcej błędów (aż 36, przy 22 Polaków).

Polska – Turcja 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11)

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Bołądź – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Jakub Ciunajtis, Jakub Nowak, Michał Gierżot, Aliaksei Nasevich. Trener: Nikola Grbić.

Turcja: Gokcen Yuksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bulbul, Ahmet Tumer, Murat Yenipazar, Efe Bayram –Berkay Bayraktar (libero) oraz Kaan Gurbuz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Hilmi Sahin, Beytullah Hatipoglu, Ahmet Samet Baltaci. Trener: Slobodan Kovac.

Sędziowie: Dobromir Dobrev (Bułgaria) – Vladimir Simonovic (Szwajcaria).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport