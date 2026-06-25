Polski klub się zbroi! Reprezentant Serbii zagra w PlusLidze

Stefanovic jest drugim nowym nabytkiem ogłoszonym przez Cuprum Stilon w przerwie między sezonami. Wcześniej zespół z Gorzowa Wielkopolskiego poinformował w mediach społecznościowych o sprowadzeniu reprezentanta Polski Dawida Dulskiego.

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Serb także jest reprezentantem swojego kraju. Aktualnie występuje w serbskiej drużynie narodowej w rozgrywkach Ligi Narodów. W środę 24 czerwca rywalizował w meczu z Japończykami, w którym zdobył 5 punktów.

"Jeszcze wczoraj Aleksandar Stefanović reprezentował Serbię w meczu Ligi Narodów przeciwko Japonii. Dziś możemy oficjalnie ogłosić, że serbski środkowy został zawodnikiem Cuprum Stilon Gorzów. Reprezentant Serbii ma na swoim koncie występy na najwyższym poziomie, krajowe sukcesy i doświadczenie zdobywane na europejskich parkietach. Teraz swoją historię będzie pisał w niebiesko-białych barwach" - napisano na oficjalnej stronie gorzowskiego klubu.

27-latek ma ciekawe kluby w swoim CV. W poprzednim sezonie był zawodnikiem włoskiego Cuneo Volley. Wcześniej rywalizował w lidze serbskiej, gdzie sięgał po krajowe trofea, grając m. in. w Crvenej Zvezdzie Belgrad.

Klub Cuprum Stilon Gorzów zajął 12. miejsce w poprzednim sezonie PlusLigi.

psl, Polsat Sport