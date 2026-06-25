Powiedziała "tak"! Najpiękniejsza piłkarka świata zaręczyła się

Napastniczka Leicester City WFC i brytyjski gwiazdor programów reality show poznali się zaledwie kilka miesięcy temu, a oficjalnie poinformowali, że są parą, pod koniec stycznia 2026 roku. Teraz Anglik postanowił wynieść tę relację na wyższy poziom i oświadczył się swojej wybrance!

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Do zaręczyn doszło w wyjątkowo romantycznej scenerii. McKenzie, który sam gra półamatorsko w piłkę, na miejsce oświadczyn wybrał plażę. W zamieszczonym przez parę w mediach społecznościowych filmiku widać, jak Anglik klęka przed Lehmann, prosi ją o rękę, a następnie wkłada jej na palec pierścionek z pokaźnym diamentem.

"Na zawsze" - napisała reprezentantka Szwajcarii na swoim profilu w social mediach.

Alisha Lehmann jest jedną z najpopularniejszych piłkarek na świecie. Na samym Instagramie obserwuje ją ponad 15 mln internautów. Dla porównania: największą szwajcarską gwiazdę sportu, byłego tenisistę Rogera Federera, śledzi na Instagramie "tylko" 13,1 mln ludzi.

Lehmann, okrzyknięta przez media mianem najpiękniejszej zawodniczki świata, przez długi czas związana była z brazylijskim piłkarzem Douglasem Luizem. Wcześniej była w związku z... koleżanką z reprezentacji Szwajcarii, Ramoną Bachmann.