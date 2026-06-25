Rewolucja w światowym tenisie! Ogłoszono plany rozwoju

Założona w 1913 roku ITF ustala i egzekwuje zasady dyscypliny, reguluje rozgrywki międzynarodowe, organizuje drużynowe zawody męskiego Pucharu Davisa i kobiecego Pucharu Billie Jean King, turnieje tenisowe podczas igrzysk olimpijskich oraz imprezy niższej rangi niż te z cyklu WTA.

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Federacja nadzoruje również rozwój i wzrost dyscypliny na całym świecie, a ogłaszając zmianę nazwy, zobowiązała się do reinwestowania przez następną dekadę 85 proc. wszystkich dochodów generowanych każdego roku. W liście otwartym prezes World Tennis David Haggerty i dyrektor generalny Ross Hutchins przedstawili pięć priorytetów strategicznych - zwiększenie frekwencji, wspieranie przyszłych gwiazd, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych, zapewnienie sportu gotowego na przyszłość oraz inwestowanie w rozwój gry.

"Tenis jest już jednym z największych sportów na świecie. Chcemy jednak wołać z całych sił do każdego, kto nas jeszcze nie odkrył: »Tenis dla wszystkich!«, a co najważniejsze, tenis dla ciebie. Jeśli więcej osób gra, ogląda lub śledzi, skorzystają na tym wszyscy. Do takiej przyszłości będziemy dążyć" - można przeczytać w liście.

"Wierzymy, że możliwe jest zwiększenie globalnego uczestnictwa w tenisie ze 106 milionów do 140 milionów do 2035 roku. To wzrost o ponad 30 proc. Chcemy być ambitni, ale uważamy, że jest to również realistyczne" - dodano.

Wyjaśniając potrzebę zmiany nazwy, Hutchins, były zawodowy tenisista, powiedział, że chodzi o to, aby być „rozpoznawalnym” i oddzielić się od organizacji takich jak męski cykl ATP i żeński WTA.

"ITF nie jest wystarczająco znana lub nie jest wystarczająco rozumiana przez odbiorców, którzy mogliby mieć wpływ na naszą grę. World Tennis pokazuje naszą globalną naturę, pokazuje, na czym skupiamy się jako organizacja" - powiedział Hutchins.

PAP