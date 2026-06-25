Siatkarz PlusLigi opuści mecze Ligi Narodów. Prosto z boiska pojedzie na... własny ślub

Wychowanek Żeleznicara Belgrad to jedno z największych odkryć tegorocznych rozgrywek VNL. 28-letni przyjmujący był jednym z wyróżniających się zawodników swojej reprezentacji w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, podczas którego "Orły" wygrały w Brazylii trzy z czterech rozegranych spotkań. Sam Marinović zdobył w nich 45 punktów (34 atakiem, 8 blokiem i 3 po asach serwisowych).

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Nowy gracz Cuprum Stilonu Gorzów, w barwach którego zadebiutuje w sezonie klubowym 2026/2027, znalazł się w kadrze Serbii również na drugi turniej VNL, rozgrywany we Francji. Siatkarz będzie jednak musiał przedwcześnie opuścić kolegów, gdyż... prosto z boiska pojedzie na swój ślub! Jak podaje dziennik "Blic", Marinović prawdopodobnie wystąpi jeszcze w piątkowym (26 czerwca) meczu z Kubą, ale tuż po ostatniej piłce wróci do kraju, by zdążyć na ceremonię.

- Ślub i wesele zaplanowaliśmy w najdrobniejszych szczegółach już rok temu, gdy zupełnie nie spodziewałem się, że będę miał takie zobowiązania wobec drużyny narodowej. Będę do dyspozycji trenera w piątek, ale w sobotę rano muszę już być w Serbii - wyjaśnił Lazar Marinović.

28-latek, poza Żeleznicarem Belgrad, ma w siatkarskim CV również występy w obu belgradzkich gigantach, czyli Partizanie i Crvenej zveździe, a także Shabab Al-Ahli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatni sezon spędził w OK Karadjordje Topola, z którym doszedł do półfinału serbskiej Superligi.