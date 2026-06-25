Śliwka zagra w klubie Leona! Oficjalnie ogłoszono transfer

Piotr Śliwka (rocznik 2003) gra na pozycji przyjmującego. W swej dotychczasowej karierze reprezentował barwy klubów SMS PZPS Spała, BKS Visła Proline Bydgoszcz (2022-23), Gwardia Wrocław (2023-24), a w ostatnich dwóch sezonach - Karton-Pak Astra Nowa Sól. Rozegrał pięć sezonów i 135 spotkań na poziomie pierwszej ligi. Jego starszym bratem jest kapitan reprezentacji Polski Aleksander Śliwka.

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W nadchodzącym sezonie Piotr Śliwka dołączy do CUK Aniołów Toruń. Drużyna ta zajęła trzecie miejsce w sezonie 2025/26 w PLS 1. Lidze.

"Dynamiczna gra, wszechstronność i duże zaangażowanie sprawiają, że jest zawodnikiem z dużym potencjałem do dalszego rozwoju" – napisał klub w komunikacie.