Śliwka zagra w klubie Leona! Oficjalnie ogłoszono transfer

Robert MurawskiSiatkówka

Piotr Śliwka został nowym siatkarzem zespołu CUK Anioły Toruń. 23-letni przyjmujący trafił do klubu, którego współwłaścicielem jest Wilfredo Leon, z drużyny Karton-Pak Astra Nowa Sól.

Siatkarz Piotr Śliwka trzymający piłkę do siatkówki w dłoniach.
fot. Cyfrasport
Transfery - pierwsza liga. Piotr Śliwka nowym siatkarzem CUK Aniołów Toruń.

Piotr Śliwka (rocznik 2003) gra na pozycji przyjmującego. W swej dotychczasowej karierze reprezentował barwy klubów SMS PZPS Spała, BKS Visła Proline Bydgoszcz (2022-23), Gwardia Wrocław (2023-24), a w ostatnich dwóch sezonach - Karton-Pak Astra Nowa Sól. Rozegrał pięć sezonów i 135 spotkań na poziomie pierwszej ligi. Jego starszym bratem jest kapitan reprezentacji Polski Aleksander Śliwka.

 

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W nadchodzącym sezonie Piotr Śliwka dołączy do CUK Aniołów Toruń. Drużyna ta zajęła trzecie miejsce w sezonie 2025/26 w PLS 1. Lidze.

 

"Dynamiczna gra, wszechstronność i duże zaangażowanie sprawiają, że jest zawodnikiem z dużym potencjałem do dalszego rozwoju" – napisał klub w komunikacie.

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