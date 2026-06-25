Spór o Neymara! Czy gwiazdor jest potrzebny Brazylijczykom?

Neymar zagrał minionej nocy swój pierwszy mecz na mundialu 2026. Pojawił się na murawie w 76. minucie i został przywitany przez fanów gromkimi oklaskami. Carlo Ancelotti cały czas wierzy w formę gwiazdora, mimo tego, że w ostatnich latach regularnie zmagał się on z urazami.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Neymara, łapie za serce. "Płakałem w samotności"

- On może mieć genialne momenty i pewnie Ancelotti na to liczy. Ale Neymar to jest postać kultowa. Większość Brazylijczyków przyjęła bardzo dobrze tę decyzję o powołaniu, mimo kontuzji. Nie chcę go nazwać maskotką. Ze Szkocją wszedł i widać, że coś w sobie ma. Może będzie potrzebny w dogrywce, końcówce jakiegoś meczu - mówi Roman Kołtoń, który był gościem Polsat Mundial Castu.

Co innego spędza jednak sen z powiek właścicielowi "Prawdy Futbolu". - Martwi mnie kilku innych piłkarzy Brazylii (...) Patrzyłem na Casemiro i łapałem się za głowę - dodaje piłkarski ekspert.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ze słowami Kołtonia na temat Neymara nie zgadza się specjalista od brazylijskiej piłki Bartłomiej Rabij.

- Było badanie opinii publicznej w Brazylii przed mundialem. 132 tysiące ludzi wzięło w nim udział i 54 procent było przeciwko powołaniu Neymara. O'Globo zaproponowało też zabawę - wybranie drużyny marzeń Brazylii. Neymar był dopiero trzynasty, jeśli chodzi o wybory kibiców - zdradza Rabij.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport