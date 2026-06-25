Szalony mecz Polaków w Lidze Narodów. "Taka jest siatkówka"

Polscy siatkarze w środę ograli Belgię 3:2, odwracając losy spotkania. Dzień później ponownie musieli rozegrać pięć setów. Tym razem to Turcy wysoko postawili poprzeczkę, lecz po raz kolejny Biało-Czerwoni okazali się lepsi.

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- Pod względem fizycznym nie jestem bardzo zmęczony. Jestem gotowy, żeby grać takie mecze. Trener ma rację – im więcej tego grania, tym lepiej to będzie wyglądać. Potrzebujemy tego jak najwięcej, żeby nasze zgranie było na najwyższym poziomie. Każdy przyjechał z innego klubu, więc musimy się zgrać. Myślę, że elementy, które w środę nie funkcjonowały, w czwartek wyglądały już lepiej. Mimo zmęczenia nasza gra prezentowała się lepiej niż dzień wcześniej - powiedział Marcin Komenda.

Turcja wygrała pierwszego seta, a dwa kolejne padły łupem Polaków. Rywale zdołali doprowadzić do tie-breaka, jednak w nim górą byli podopieczni Grbicia.



– To był brudny mecz. Momentami zdarzały się niedokładności po obu stronach, ale taka jest siatkówka. Obie drużyny nie są jeszcze w optymalnej formie. Najważniejsze było jednak przepchnąć ten mecz i właśnie to zrobiliśmy. W Chinach bywało różnie i nie zawsze wygrywaliśmy tie-breaki. Obyśmy dalej szli tą drogą. Choć oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby tych piątych setów było jak najmniej - dodał.

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